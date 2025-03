Chiara Cainelli è secondo molti la vera outsider di questa edizione del Grande Fratello. Probabilmente in pochi si aspettavano che la modella sarebbe arrivata fino alla finale, anche se c’è una spiegazione ormai sotto gli occhi di tutti. Chiara, infatti, gode del supporto del fandom di Zeudi Di Palma, sua migliore amica nella Casa, il che l’ha inevitabilmente trascinata fino alla fine di questa edizione. Televoto dopo televoto, Chiara ne è sempre uscita vincitrice, e spesso con la percentuale di preferenza più alta; una situazione, la sua, che ha riportato alla memoria quella di una concorrente dello scorso anno: Simona Tagli.

Come Chiara, anche Simona godeva del favore di un fandom non suo: quello di Beatrice Luzzi. Le due erano infatti vicine nella Casa, e in più di un’occasione Simona ha preso le difese di Luzzi, beneficiandone così anche al televoto. Interpellata su questo paragone, l’ex gieffina ha però negato che la sua situazione sia comparabile a quella di Chiara Cainelli. Anzi, ha letteralmente stroncato la concorrente.

Simona Tagli si distacca dal paragone con Chiara Cainelli al Grande Fratello e anzi lancia una stoccata alla concorrente

Ospite a 361 Magazine Lounge, Simona ha tenuto a sottolineare che c’è ben poco in comune tra lei e Chiara Cainelli: “Io non mi sento come Chiara, io al Grande Fratello mi sono sintonizzata su un’esigenza della Luzzi che era quella di aiuto e protezione. – ha dichiarato – Ho fatto un gioco gregario, ho sostenuto Beatrice. Ero consapevole. Chiara no, lei pensa di poter vincere, ma sarà la prima eliminata“, ha quindi tuonato contro la gieffina. Ma Mariavittoria Minghetti riuscirà davvero a batterla al televoto? Al momento, Chiara rimane la favorita, almeno in questa sfida.