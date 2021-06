Simona Tagli: “Tv sempre più maschile”/ “Oggi faccio la parrucchiera, ma presto…”

Simona Tagli è un personaggio della nostra televisione mai dimenticato dagli italiani, sin dai tempi del Drive In con Zuzzurro e Gaspare e del ruolo di valletta in una Domenica In condotta dal compianto Gigi Sabani e dai Ricchi e Poveri. Poi, il successo di Giochi senza frontiere, nel 1995, al fianco di Ettore Andenna e il successivo passaggio a Telemontecarlo al fianco di Jocelyn. Sembra un’epoca davvero distante dai giorni nostri e questo perché “una volta era più semplice determinare da sé la strada per conseguire degli obiettivi. Oggi è diverso, è tutto in mano agli agenti, a canali prioritari e privilegiati. Il ‘fai da te’ è impossibile”.

Dichiarazioni pronunciate sull’edizione di “Specchio” di ieri, domenica 13 giugno 2021, al cui interno Tagli ha anche parlato di una televisione che è divenuta sempre più maschile, con la presenza di appena tre o quattro donne e basta. Ai suoi tempi, invece, la figura femminile compariva decisamente con più frequenza, anche e soprattutto alle esigenze legate al varietà, che richiedeva donne di spettacolo, come Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini e Carmen Russo.

SIMONA TAGLI: “OGGI TAGLIO I CAPELLI”

Nel 2011 Simona Tagli ha deciso di aprire un negozio di parrucchiere dedicato ai bambini e alle mamme, come da lei stesso affermato di fronte ai microfoni di “Specchio”: “Era un progetto di business, ma l’ho affidato nelle mani delle persone sbagliate, che l’hanno condotto maldestramente. Così, mi sono detta: se vinco e se perdo, preferisco farlo con la mia faccia ed eccomi qua”. Tuttavia, Simona Tagli non considera conclusa definitivamente la propria carriera televisiva, svelando in anteprima di avere sviluppato una speciale empatia con i bambini e di avere progettato un format dedicato a loro, nel quale si spiega, in termini semplici e intuibili, l’economia circolare, argomento attorno al quale si avverte fortissima l’esigenza di istruire sin da tenera età. Addirittura, è già stata registrata una puntata zero e non è detto che l’avventura non possa proseguire; nel frattempo, Tagli adora Maria De Filippi e sogna di fare parte dei personaggi di “Tu si que vales”. Infine, una battuta: “Amicizia tra donne? Ma per carità! E tra uomo e donna? Non ne parliamo”.

