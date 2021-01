Simona Tagli vs Maria Teresa Ruta/ “Sul Principe Alberto una favola inventata”

Simona Tagli contro Maria Teresa Ruta a Live Non è la D’Urso. Non si placa l’interesse verso le rivelazioni choc della conduttrice all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 dove ha rivelato di essere stata corteggiata da Alain Delon, ma anche di aver ricevuto un bacio dal Principe Alberto di Monaco. Due versione smentite: la prima da Alba Parietti che in studio ha spiegato come mai ha dato della mitomane alla Ruta “sinceramente due donne che stanno a discutere per un posto a tavola di 20 anni fa mi fa ridere. Sono molto amica di Alain Delon, se avesse avuto piacere di avere Maria Teresa Ruta l’avrebbe invitata personalmente”. In studio c’è anche Guenda, la figlia di Marita Teresa Ruta che conferma la versione della madre: “aveva raccontato questo siparietto e mio padre l’ha confermato”, ma la Parietti però ribatte “la versione l’ha cambiata lei. In realtà poi ha detto subito che le cose non erano andate in quel modo. Io Alain Delon siamo stati amici”.

Simona Tagli smentisce Maria Teresa Ruta: “con Alberto di Monaco solo un valzer”

In studio c’è anche Simona Tagli che si scaglia contro Maria Teresa Ruta per via del presunto flirt con Alberto di Monaco: “ha fatto un autogol pazzesco. Ha ballato un valzer con il principe Alberto, uno dei miei pochi amici speciali. Ci siamo incontrati per 2 anni. Proprio quando ero con lui a Milano Marittima lei chiamò mentre eravamo a pranzo e lui si è fatto negare dal suo assistente di campo. Lei ha fatto un giro di valzer con lui, Alberto non avrebbe mai fatto questo affronto ad una donna sposata. Mi è sembrata una favola inventata. A distanza di tempo rivangare una storia di 30 anni prima l’ho trovato manipolativo perchè non abbiamo la replica del Principe Alberto che non è una persona che ci prova la prima sera, questo non è il suo comportamento e poi lei non è una donna che non adito a farsi corteggiare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA