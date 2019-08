Simona Trezza/ Ribery dopo Gomez: la sexy interprete della Fiorentina strega il web

E’ in corso in questi minuti la presentazione di Franck Ribery come nuovo calciatore della Fiorentina, ma sui social spopola Simona Trezza. Ma di chi si tratta? Parliamo dell’interprete che si trova al fianco del fantasista francese, ufficializzato ieri dal club di Rocco Commisso, e ha stregato tutti con la sua bellezza: la sexy traduttrice infatti ha ammaliato tutti coloro che si sono collegati alla conferenza stampa gigliata per i suoi bellissimi occhi e per un fisico da modella. Un volto che non è nuovo in casa Fiorentina e, in generale, nel mondo del calcio: in passato è stata presente nelle conferenze stampa di Mario Gomez alla Fiorentina, di Marek Hamsik al Napoli o ancora di Mateo Kovacic all’Inter. Italo-tedesca, Simona Trezza parla anche inglese, olandese e francese, per questo motivo si trova al fianco dell’ex Bayern Monaco per facilitare la comunicazione con i cronisti.

SIMONA TREZZA STREGA IL WEB!

L’esordio da interprete nel mondo del calcio risale al 2011, con la conferenza stampa di Maarten Stekelenburg come nuovo calciatore della Roma. In passato Simona Trezza ha raccolto qualche esperienza in televisione da presentatrice, esperienza risultata utile dal punto di vista del public speaking. «Sexy traduttrice? Ci sorrido su, è tutto simpatico. Vorrà dire che dovrò stare ancora più attenta nel mio lavoro. Per essere apprezzata come interprete», aveva commentato la bellissima interprete in un’intervista rilasciata ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, in cui ha aveva sottolineato: «Duri poco se non sei anche brava. Non è un lavoro facile, ho studiato in Olanda e vissuto in Germania. Nata nella mia Cava dei Tirreni, adesso vivo a Roma. Ma non chiedetemi di più. La vita privata è privata…». Ora però i riflettori sono accesi sulla conferenza stampa di Franck Ribery, con la Trezza al lavoro tra i mille complimenti che arrivano dai social network…

© RIPRODUZIONE RISERVATA