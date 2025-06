È una scena surreale quella andata in onda su Canale 5 durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2025. Protagonisti Giuseppe Cruciani, ospite in studio in qualità di amico di Mario Adinolfi, e Simona Ventura, opinionista del reality di Canale 5. Il giornalista ha però commentato anche le prove degli altri concorrenti, questa sera tutti in sfida per evitare di finire al televoto per un’eliminazione diretta.

Quando è arrivato il momento della prova di Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Patrizia Rossetti, è stata soltanto la prima a superarla, ottenendo in premio anche una doccia con acqua dolce e sapone. Un premio che Cruciani ha criticato dallo studio dell’Isola, ritenendolo meno appetibile del cibo che è stato invece dato ad altri che hanno superato la sfida. Da qui una discussione, durante la quale Cruciani si è tirato in ballo in prima persona.

Il giornalista ha ammesso che non sarebbe un problema per lui affrontare l’Isola dei Famosi 2025 soprattutto dal punto di vista dell’igiene. “Io potrei resistere tranquillamente, senza lavarmi soprattutto. La puzza fa parte della vita!” ha spiegato ancora, rivelando poi di fare la doccia una volta a settimana. Affermazioni di fronte alle quali, una incuriosita Simona Ventura, ha chiesto a Cruciani se facesse lo stesso anche con le mutande: “Ma le mutande allora te le cambi una volta a settimana?”, “Quelle uno barra due”, è stata la risposta di Cruciani, poi interrotto da un’imbarazzata Veronica Gentili, che ha troncato la discussione.