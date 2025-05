Simona Ventura torna nel salotto di Verissimo e presenta la sua esperienza a L’Isola dei famosi su Canale Cinque: “Ricordo la mia esperienza come concorrente, è stata dura, ho fatto tutti i ruoli tranne l’inviato, mai dire mai. Io quello che mi passa per la testa lo dico, sono senza filtri, vedremo cosa succederà. Mi piace questa voglia di tornare all’essenza dell’Isola dei famosi. Sono una donna risolta e molto felice di come stanno andando ora le cose” ha confidato Simona Ventura ricordando. “Quando ho compiuto 30 anni ricordo che piani, è l’età della maturità, anche se non sapevo cosa sarebbe accaduto nella mia vita”.

La conduttrice ha poi raccontato come hanno vissuto questa sua nuova esperienza in famiglia: “Ringrazio il destino, ogni giorno per me è un giorno regalato per i miei figli. Con Giovanni ci siamo sposati e non posso chiedere di meglio, sono tanto fortunata e felice in questa fase della mia vita. Ho avuto il pubblico che mi ha sempre voluto bene negli anni, io ho cercato sempre di reinventarmi. La paura è quella di rimpianti e rimorsi, mi sono sempre buttata nelle cose per evitarli”.

Simona Ventura rivela: “L’aggressione di mio figlio? “Ha cambiato tutto”

Sempre nel salotto di Verissimo, Silvia Toffanin ha parlato anche di alcune sliding doors della sua vita. “Avevo vissuto dei momenti bui nella mia vita, poi lo spavento di mio figlio. Quello è stato un punto di svolta nella mia vita, come se il destino mi avesse dato uno schiaffo, l’ho colto come un grande segnale. Stefano Bettarini? Lo rispetterò sempre.” Sul matrimonio con Giovanni Terzi: “Non sapevo nulla di questa cosa, non pensavo che mi sarei risposata nella vita”.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Simona Ventura ha parlato così invece del suo rapporto con il piccolo schermo, che le ha donato grande successo: “La televisione mi piace ancora, Citofonare Rai Due mi diverte, i risultati si vedono e mi riempiono d’orgoglio. Devo ammettere che la tv mi ha dato tantissimo. Ho lavorato ovunque e con qualsiasi colore politico, credo proprio di averla nel Dna”.