Simona Ventura a Verissimo: "Mia madre è stata severa, era il filtro con mio padre"

Simona Ventura fa tappa negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin e coglie l’occasione per raccontare la sua imminente avventura al timone del Grande Fratello. “La mia famiglia con il tempo è diventata una casa, mattoncino dopo mattoncino, i miei figli e quelli di Giovanni vanno d’accordo e siamo felici così. Caterina si è diplomata, sono felice perché i nostri ragazzi sono tutti focalizzati sui loro obiettivi, ho cercato di dargli dei valori che poi nella vita si portano avanti. Gli ho detto di avere sempre un piano B nella vita, quando cadono devono rialzarsi più forti, gli ho detto di finire quello che iniziano. I miei genitori mi hanno insegnato che è bene avere poche regole, ma precise. Mio padre era uno austero nella sua mentalità, mia madre è stata molto severa, qualche mese fa lo ha ammesso. Però la sua severità mi è servita nella vita.

Simona Ventura si è poi commossa dopo una sorpresa della madre, che le ha inviato un videomessaggio: “E’ stata una grande madre, anche un filtro con mio padre. Tante cose che ho fatto lei le ha filtrate. Ho affrontato un anno difficile in carriera, ho vissuto a Roma con grandi difficoltà ma i miei hanno sempre avuto fiducia in me. Il mio piano B era quello di aprire una palestra, ma io non ho mai mollato niente nella mia vita.

Simona Ventura e il rapporto con la madre: “Non ci siamo mai fatte guerra”

Più volte in passato Simona Ventura ha colto l’occasione per parlare del suo matrimonio finito con Stefano Bettarini. La storia tra Simona Ventura e Stefano Bettarini si è conclusa male, con la donna che ha rivelato: “Io facevo finta di non vedere, non ci volevo credere. Io ho tradito una sola volta dopo 8 anni e a quel punto capii che era finita”. Diverso il rapporto con i figli e Simona ha sempre detto che entrambi sono molto uniti ai propri figli.

La madre della Ventura, a Verissimo ha raccontato: “Il divorzio è stato molto pesante, cercavo di aiutarla con le cose in cucina. Nei suoi dolori Simona ha sempre reagito bene, con grinta, è stata una persona forte, ci siamo dette tutto come amiche e persone che si vogliono bene. Non c’è mai stato un momento di guerra tra noi”. Sul Grande Fratello, Simona Ventura si è detta emozionata: “Torneremo alle origini, adesso mi è venuta anche l’ansia. I dirigenti mi hanno chiesto di fare un provino per un nuovo reality, un genere che io amo ma dal quale mancavo da 14 anni. Mi avevano detto che era un provino per La Fattoria, solo alla fine mi hanno svelato che è stato il Grande Fratello. Sento tanta fiducia che non voglio deludere”.

