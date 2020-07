Simona Ventura al Grande Fratello Vip?/ Eva Grimaldi e Nicola Ventola…

Simona Ventura al Grande Fratello Vip 2020? Per ore si è parlato di un possibile incontro segreto tra la conduttrice e Alfonso Signorini ma, a quanto pare, alla fine tutto si è rivelata una bufala estiva, un sogno che aveva già fatto battere il cuore ai fan del programma (un po’ meno a quelli della Ventura) e che è svanito alle prime ore dell’alba. A smentire i rumors è stata la stessa Simona Ventura che al grido di “Bufale estive… un tanto al chilo” mostrando la sua mozzarella di bufala, ha voluto scacciare via la possibilità che proprio lei potesse far parte del cast del prossimo Grande Fratello Vip 2020. In effetti in queste ultime settimane non si è parlato di altro e non solo in relazione a Simona Ventura ma anche a nomi meno altisonanti continuando a sparare a caso e fare previsioni su quella che sarà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la seconda firmata da Alfonso Signorini. Ma quali saranno quelli veri?

SIMONA VENTURA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Subito dopo il nome di Simona Ventura, sono arrivati altri rumors su altri due possibili concorrenti e, in particolare, su un ex calciatore e su un’attrice non nuova ad esperienze di reality e adventure show. Il primo è Nicola Ventola mentre la seconda è Eva Grimaldi. Proprio quest’ultima ha già partecipato a Pechino Express e poi anche all’Isola dei Famosi rivelando la sua relazione con la compagna Imma Battaglia, che sia pronta davvero a tornare sotto i riflettori facendo il Grande Fratello Vip? Secondo quanto riporta TvBlog avrebbero fatto i provini anche Enock Balotelli, il fratello del celebre calciatore Mario e Maddalena Corvaglia. A quanto pare la lista si allunga ma di certezze ancora nessuna, quando arriveranno le prime novità ufficiali?



