Francesco Rana criticato duramente in diretta al Grande Fratello 2025 da Simona Ventura, opinionisti e compagni per scivolone con Omer

È scoppiata la polemica in diretta al Grande Fratello 2025 quando Simona Ventura ha lanciato un filmato con uno scontro tra Francesco Rana e Omer Elomari. Nel video, il primo accusa il secondo di esprimersi male e lo invita perciò a parlare meglio in italiano, visto che si trova in Italia. Una frase, quest’ultima, che non è piaciuta a molti, Simona Ventura in primis, che infatti interviene contro Francesco, accusandolo di aver fatto una brutta figura.

“Posso dirti? Ti è uscita malissimo! – ha esordito la conduttrice contro Rana, aggiungendo che – Il fatto che tu non lo capisca è un problema tuo.” In pochi minuti, si è scatenato il caos nella Casa del Grande Fratello. L’atteggiamento di Francesco ha infatti sollevato un polverone e molti si sono schierati contro di lui, accusandolo di aver fatto uno scivolone.

Francesco Rana criticato duramente in diretta al Grande Fratello 2025 per lo scivolone con Omer

“Tu impara un anno un’altra lingua, vediamo se parli come me”, ha provocato Omer. Stesso intervento lo ha poi ribadito Ascanio Pacelli dallo studio. Le parole più dure sono però arrivate da Rasha Younes: la gieffina ha preso le difese di Omer, accusando duramente Francesco. “Ma se parla meglio di te, ma ti senti!“, ha tuonato contro Francesco, per poi aggiungere, parlando con Simona, “Prima di pensare a come Omer parla italiano, dovrebbe imparare a parlarlo lui e ad esprimere un concetto!”