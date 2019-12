Simona Ventura/ “Cabrini? Il calciatore più bello dopo Stefano Bettarini”

Simona Ventura a “La Vita in Diretta” per presentare il suo libro, “Codice Ventura”, in cui parla degli anni ’80. E allora da Lorella Cuccarini si parla di quegli anni: «Mi sono fatta il mazzo, ma mai come te». Le due conduttrici durante l’intervista si sono scambiate diversi complimenti. «Sei una grandissima donna», le ha detto Lorella Cuccarini. E allora la sua ospite ha replicato: «Senti chi parla». E poi: «Tu potresti dare delle piste alle ballerine di ora…». A proposito del suo libro Simona Ventura ha spiegato: «Siccome stiamo perdendo la memoria, ho voluto fare un viaggio a ritroso per ricordare gli anni ’80. Ma non per fare la maestrina, ma per raccontare il nostro passato da cui ripartire per fare meglio in futuro». Quelli erano anni diversi. «Mordevamo le opportunità. Avevamo meno, ma più voglia di emergere. Ci buttavamo su ogni possibilità, anche gratis. C’era grande competizione». Sui calciatori di quegli anni: «Tutte eravamo innamorate di Cabrini. Dopo il mio ex marito (Stefano Bettarini, ndr), è il giocatore più bello che abbia mai visto».

SIMONA VENTURA A LA VITA IN DIRETTA: GLI UOMINI E LE CADUTE

Simona Ventura ha parlato anche di uomini a “La Vita in Diretta”. «Uomo zerbino? Mai avuto, ma durerebbe pochissimo, poi è di una noia… Indeciso? No, lo farei decidere io. L’ipocrita è insopportabile, ma non sopporto anche la falsità. Meglio essere amici delle persone sleali che però conosci bene che di chi si finge di essere buono e poi te lo mette in quel posto. Voglio persone vere». La popolare conduttrice ha poi parlato dei suoi problemi alla guida: «Ho fatto diversi incidenti. Una volta entrai in un posteggio dove c’era già una macchina. Un disastro… Multe? Parecchie. Me ne arrivano anche con le sanzioni». Ma è stata “spericolata” anche nella vita, ma in un senso specifico: «Nella vita non ho mai avuto limite di velocità. Avevo paura di avere rimpianti e rimorsi, perché ti fanno ammalare. Ho sempre detto ai miei figli di tentarle tutte. Quando sono caduta mi sono rialzata. I ragazzi di oggi invece non accettano il fallimento».

