Simona Ventura torna su Canale Cinque, un ritorno al passato per la nota presentatrice che abbiamo visto già in passato sulla tv di Cologno Monzese. Per super Simo è giunta l’occasione di godersi la nuova avventura in uno dei suoi programmi storici, ovvero L’Isola dei famosi. Simona Ventura, ospite oggi a Verissimo, è stata infatti nominata l’opinionista unica di questa edizione del programma Mediaset, condotta dalla giornalista Veronica Gentili, già volto de Le Iene.

E per Simona Ventura è tempo di godersi questa specie di ritorno a casa, lei che in questi anni non ha mai smesso di dedicarsi alla tv, come confidato tra le colonne di Vanity Fair: “La televisione mi piace ancora, Citofonare Rai Due mi diverte, i risultati si vedono e mi riempiono d’orgoglio” ha ammesso la presentatrice che è tornata anche al centro del gossip negli ultimi anni per via della sua relazione con Giovanni Terzi, divenuto suo marito.

Simona Ventura e l’amore con Giovanni Terzi: “Sono orgogliosa”

Non solo tv e spettacolo, negli ultimi anni Simona Ventura ha avuto la fortuna di ritrovare anche l’amore, grazie a Giovanni Terzi. La conduttrice di Citofonare Rai2 ha raccontato riguardo alla famiglia allargata costruita con Giovanni Terzi, Simona Ventura, della quale si è detta particolarmente felice:

“Io sono orgogliosa dei miei figli, di quello che stanno diventando i miei ragazzi e anche i ragazzi di Giovanni”. In una vecchia intervista rilasciata sempre tra le colonne di Vanity Fair, Simona Ventura, parlando di se stessa, ha ammesso: “Io sono il cobra. Sto ferma, osservo e al momento giusto mordo”. Oggi, tornando a commentare quella sua storica citazione, la conduttrice ha ribaltato la situazione: “Immaginatevi la pelle di un cobra a sessant’anni” ha scherzato l’ex padrona di casa di Quelli che il calcio.

