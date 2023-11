Simona Ventura: “Chi vincerà Ballando con le stelle? Wanda Nara è forte, è la favorita di questa edizione”

Simona parla dell’esperienza a Ballando con le stelle

Simona Ventura e Samuel Peron, ospiti a La volta buona di Caterina Balivo, hanno parlato a lungo della loro esperienza a Ballando con le stelle: “Super Simo c’è stata, in quel contesto sono stata così. Poi la vita ti mette di fronte a tante scelte, arrivano i figli, i figli crescono, ci sono dei dolori, dei fallimenti, momenti bui. Però, la Simo che c’è oggi è sempre Super in altri modi. Non ho il rimpianto di non aver provato tutte quelle che erano le mie esperienze di vita. Io, ogni età, ho fatto tutte le esperienze che potevo provare“.

La conduttrice ha poi svelato chi potrebbe vincere il talent show: “Wanda è veramente forte, è la favorita di questa edizione. Il mio compagno Giovanni Terzi? Ha tirato fuori la grinta, tante volte emotivamente forse non riesce a tirarla fuori. Si è detto “gioco il tutto per tutto” e si è divertito“.

Simona Ventura è una delle favorite di questa edizione di Ballando con le stelle. Le sue esibizioni hanno emozionato la giuria, soprattutto quella di sabato scorso ha fatto centro conquistando Selvaggia Lucarelli. La giurata si è spesso domandata dove fosse la “Super Simo che tutti conosciamo”, ed è stata sorpresa dalla grinta che la conduttrice ha tirato fuori.

Parole al miele per la performance della Ventura che ha portato a casa ben quarantasei punti, piazzandosi al primo posto in classifica: “C’è tempo, e comunque aver raccontato qualcosa in più di me che non ho mai detto (si riferisce a episodi del privato raccontati nella presentazione, ndr) è già qualcosa” ha detto la conduttrice soddisfatta del risultato.

