Grande Fratello, Simona Ventura pesca dall’Isola: un volto noto del reality dei naufraghi pronta a sconvolgere Cinecittà.

Colpo di scena incredibile per la nuova edizione del Grande Fratello. Pare che Simona Ventura stia corteggiando una naufraga dell’Isola dei Famosi 2025 per portarla nel suo reality autunnale. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Si sa ancora poco sulla nuova edizione del Grande Fratello, se non che sarà condotto da Simona Ventura e che andrà a rifarsi al vecchio format, quello iniziale e vintage dei primi anni con pochi famosi e una prevalenza di NIP. In realtà non è ancora chiaro se ci saranno solo persone estranee al mondo dello spettacolo o se ancora una volta gli autori cercheranno di atterrare in sicurezza con i concorrenti che fanno già parte del panorama televisivo. Quel che è certo è che i rumor corrono velocissimi e spuntano possibili nomi ogni giorno.

Concorrenti Grande Fratello, un israeliano e un palestinese nel cast?/ "Richiesta di Simona Ventura": scoop

Simona Ventura vuole Chiara Balistreri al Grande Fratello? L’annuncio

Un’altra indiscrezione è arrivata sul fronte Grande Fratello, con Simona Ventura che avrebbe deciso di chiedere ad una naufraga di far parte del suo reality. Ma chi é? Stiamo parlando di Chiara Balistreri! Il rumor arriva dritto dritto da Amedeo Venza che nelle sue storie ha scritto queste parole: “GF, Simona Ventura vuole Chiara Balistreri nel cast! La ragazza diventata famosa per una vicenda molto triste, l’abbiamo già conosciuta a L’Isola dei Famosi e adesso potremmo rivederla proprio al Grande Fratello“.

Quando inizia il Grande fratello di Simona Ventura?/ Annunciata la data e novità su concorrenti e opinionisti

Al momento però non c’è ancora nessuna conferma. Si tratta solo di una voce come tante riguardo al Grande Fratello di Simona Ventura (ecco quando inizia), e, se l’andazzo è questo, è chiaro che non si tratta più di una serie NIP ma tutt’altro. Al momento corre anche il rumor su Tommaso Zorzi opinionista: potrebbe essere proprio lui a commentare le vicende dei gieffini. Chissà.