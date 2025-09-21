Simona Ventura è una delle signore della tv italiana. La conduttrice parlerà di temi nel prossimo episodio di Verissimo, trasmissione di Silvia Toffanin.

La nota conduttrice Simona Ventura sarà una delle ospiti nella trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin e che andrà in scena domenica 21 Settembre 2025. Oltre a parlare della sua imminente avventura al Grande Fratello 2025 la donna parlerà anche delle varie esperienze nella vita privata, del matrimonio con Giovanni Terzi e con i suoi ex compagni.

Com’è morto Giorgio Armani, l’ex compagno Sergio Galeotti: “Devo tutto a lui”/ L’amore per Leo Dell’Orco

La storia più importante per Simona Ventura è stata quella con l’ex marito Stefano Bettarini, ex giocatore che la conduttrice ha sposato il 30 Marzo 1998, la storia che gli ha permesso di avere i due figli della donna, Niccolò e Giacomo. La donna ha spesso parlato dei motivi che hanno portato cosi alla rottura con il giocatore.

Loretta Goggi: “Lontana dalla tv per mio nipote? Nessuno ci crede, ma…”/ “A Tale e Quale ero saccente”

Il reale motivo della rottura riguardava i vari tradimenti da parte di lui e la donna ha raccontato anni fa da Maurizio Costanzo: “Io ero Simona Ventura, lui il bello del calcio italiano. Ero molto innamorata e gli ho perdonato tante cose, sapevo di suoi scivoloni e tradimenti, anche con alcune mie colleghe. Sapevo davvero tutto”.

Simona Ventura: da Stefano Bettarini alla storia con Gerolamo Carraro

La storia tra Simona Ventura e Stefano Bettarini è finita abbastanza male con la donna che ha proseguito: “Io facevo finta di non vedere, non ci volevo credere. Io ho tradito una sola volta dopo 8 anni e a quel punto capii che era finita”. Diverso il rapporto con i figli e Simona ha sempre detto che entrambi sono molto uniti ai propri figli.

Matteo Bocelli, chi è, è fidanzato?/ Periodo buio dopo la separazione dei genitori: "Difficile cancellare..."

Dopo Stefano Bettarini Simona Ventura ha avuto una storia con Gian Gerolamo Gerò Carraro, il figlio di Nicola Carraro. I due hanno avuto una grande storia e insieme hanno deciso di adottare Caterina, la figlia che entrambi hanno deciso di adottare. La conduttrice ha cosi spiegato i motivi della loro rottura chiarendo:

“Ci siamo voluti molto bene ed entrambi abbiamo voluto bene a Caterina. Le grandi storie d’amore si definiscono tali perchè anche dopo la loro fine rimane il rispetto. Noi abbiamo deciso insieme di interromperla, la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso ci saremmo entrambi risparmiati tanti fastidi”.