Intervistata da Repubblica, Simona Ventura ha finalmente parlato a fondo del suo nuovo ruolo all’Isola dei Famosi 2025, reality in cui dopo tanto tempo la vedremo tornare nelle vesti non più di conduttrice ma di opinionista. Tornerà dunque nel famoso reality dove l’obiettivo è sopravvivere, e a quanto pare sembra proprio contenta di questa sua “missione”. La famosa conduttrice dovrà infatti commentare e dire la sua senza troppi peli sulla lingua riguardo ai naufraghi che probabilmente quest’anno si troveranno in una nuova location in Calabria.

Simona Ventura ha confessato di essere molto felice di lavorare a fianco di Veronica Gentili, confermata come nuova conduttrice dell’Isola dei famosi 2025. “È preparata e alle idee chiare“, ha detto, “credo sia la scelta giusta per guidare questa edizione“. Simona Ventura ha spiegato a Repubblica che l’obiettivo di quest’anno sarà ritornare all’essenziale e a quel format primordiale che aveva fatto innamorare tutti i telespettatori di Canale 5. Tiene poi a sottolineare che questo reality è estremamente diverso dal Grande Fratello, dato che si tratta di una sfida di adattamento e di continua resistenza.

Simona Ventura su L’Isola dei Famosi 2025: “Sono stata l’unica a ricoprire tre ruoli“

Ormai i fan non vedono l’ora di vedere Simona Ventura nei panni di opinionista, e come riporta Ilmondodellatv, l’ex conduttrice ha anche spiegato perchè ha accettato di fare l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2025 svelando che questo era l’ultimo ruolo che le mancava. In effetti, la Ventura era stata anche una naufraga mentre ancora prima era stata la conduttrice più amata in assoluto di questo programma, nonché colei che ha fatto amare a tutta l’Italia il reality della sopravvivenza.

“Quando mi è stato proposto, ho accettato volentieri perché penso di poter essere di supporto innanzitutto a lei“, ha spiegato riferendosi a Veronica Gentili. Simona Ventura si dice poi orgogliosa di aver ricoperto i tre ruoli principali e di essere l’unica ad averlo fatto in tutto il mondo. Ma come si vede seduta sulla seggiola a commentare quello che succede sull’Isola? Simona spiega di non sapere ancora come si comporterà, dato che questo programma è imprevedibile per definizione. “Non lo facevo dal 2011 e mi sono resa conto che è diventato tutto più veloce“, ha spiegato l’ex conduttrice che oggi è entusiasta di sapere tutto dei naufraghi e di metterli a dura prova con commenti pungenti.