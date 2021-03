Simona Ventura “Covid? Gli angeli mi hanno protetto”/ “Ne ho avuto la prova perché..”

Simona Ventura ha sempre avuto fede, ma l’esperienza del Covid le ha dato conferma dell’esistenza di qualcosa di superiore. «Ho sempre creduto negli angeli e anche questa volta ho avuto la prova che mi hanno protetto», dichiara la popolare conduttrice nell’intervista rilasciata a Oggi, in edicola domani. È risultata positiva al Covid proprio quando deve cominciare la sua nuova avventura su Rai2, “Game of Games”, condizione per cui peraltro ha dovuto rinunciare alla partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2021. Ma SuperSimo è tranquilla, altrimenti i fan non la chiamerebbero così… «Non ho mai avuto sintomi. Stavo per partire per Sanremo quando ho saputo che avrei potuto portare con me chi mi avrebbe truccata e pettinata, quindi ho chiesto a queste persone di fare il tampone e l’ho fatto anch’io, per scrupolo», racconta al settimanale.

Quindi, Simona Ventura ha scoperto di essersi infettata per caso. Così pure la figlia Caterina e il compagno Giovanni Terzi. Ma ancora non si rende conto di come sia potuto accadere. «Ancora oggi non so dove posso essermi contagiata perché giravo con due mascherine e sono stata molto attenta».

SIMONA VENTURA TRA COVID, FEDE E AMORE

Simona Ventura è convinta, comunque, di essere stata protetta da qualcosa di superiore che le avrebbe consentito di evitare il peggio. «Essendo asintomatica non stavo prendendo farmaci sino a quando non mi chiamata dal Brasile una cara amica, Karina, che mi ha convinto a fare una lastra ai polmoni». Pertanto, la conduttrice ha scoperto «di avere un piccolo focolaio di polmonite appena agli inizi e sono riuscita a bloccarlo». Al settimanale Oggi spiega, quindi, quale consapevolezza le ha lasciato questa esperienza: «Sento che lassù qualcuno mi protegge, mi accade da sempre». A proposito del suo nuovo programma, Simona Ventura è a dir poco entusiasta: «Mi sento tornata alle origini. Sono rinata con Game of Games». Invece sulla relazione con Giovanni Terzi: «Un anno di lockdown ha rafforzato ancora di più il mio rapporto con Giovanni. Siamo più uniti di prima e il sogno di sposarsi è più vivo che mai. Lo coroneremo non appena non servirà più portare le mascherine». A Oggi rivela pure che in intimità lui la chiama Baby Mouse o Patatina, mentre lei Amore o Patatino.

