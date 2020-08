Simona Ventura, dedica a Paola Perego/ “Un’amicizia che non t’aspetti, che cresce…”

Simona Ventura e Paola Perego di nuovo insieme. Le due conduttrici si sono incontrate a Rimini e hanno immortalato il momento con una foto che è poi finita sui social. In questa la Ventura è seduta sulle game della collega e amica e a lei fa una dedica speciale: “L’importanza dell’amicizia che non ti aspetti. – esordisce, per poi aggiungere – Nella commedia degli equivoci, avendo vissuto chi a Sparta e chi ad Atene, ci siamo trovate in un bellissimo rapporto che diventa ogni giorno più profondo”. Così SuperSimo conclude: “Felice di rincontrarti ogni volta @paolaperego17 e di ascoltarti”. Ma cosa ci fanno la Ventura e la Perego insieme a Rimini? Le due conduttrici sono al Grand Hotel Rimini che , dal 3 al 9 agosto, ospiterà una serie di talk show con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea.

Simona Ventura e Paola Perego insieme a Rimini: ecco perché

Tra gli ospiti di queste giornate ci saranno infatti il Principe Alberto di Monaco, Gigi D’Alessio, Albano Carrisi, Alfonso Signorini e le due conduttrici Paola Perego e Simona Ventura. Tutti saranno intervistati dal giornalista Giovanni Terzi, ovvero compagno e futuro marito ella Ventura. La stessa Perego ha infatti ricordato l’appuntamento che la vedrà protagonista proprio durante la prima serata. Postando la stessa foto pubblicata dalla Ventura, Paola ha scritto: “Vi aspetto questa sera insieme a Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini per la presentazione del mio libro”. Il libro di cui parla è “Dietro le quinte delle mie paure”, in cui la conduttrice affronta temi molto delicati della sua vita.





© RIPRODUZIONE RISERVATA