La pesante accusa lanciata da Jasmin Salvati a Chiara Balistreri all’Isola dei Famosi 2025, che ha acceso il pubblico, diventa motivo di discussione anche durante la nuova diretta del reality. Simona Ventura ha chiesto parola alla conduttrice Veronica Gentili, vistosamente infastidita da quanto accaduto. Le parole che ne seguono, nei confronti di Jasmin, sono infatti durissime.

Ventura ha esordito ricordando un dato molto triste e doloroso a Jasmin come a tutto il pubblico di Canale 5: “L’anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio, quest’anno sono morte, ad oggi, 28 donne. Sono quasi 150 donne ammazzate per femminicidio.” Così ha continuato: “Troviamo Chiara Balistreri che è stata massacrata dal suo fidanzato che ha tentato di ucciderla e lei lo ha denunciato con un grandissimo coraggio. Quindi, tu devi chiedere scusa immediatamente di fronte ad un messaggio del genere!” ha tuonato contro la naufraga, aggiungendo, furiosa: “Non devi mai più osare di dire che una persona porta questo messaggio per visibilità, perché lei è andata in ospedale con le ossa rotte e si è salvata per il suo coraggio e la sua grinta! Ma come ti permetti?!”

Anche Veronica Gentili attacca Jasmin Salvati in diretta all’Isola dei Famosi 2025: “Non puoi permetterti!”

Alle parole dure di Simona Ventura contro Jasmin Salvati, si è poi aggiunta anche la condanna della stessa conduttrice: “Sull’Isola si litiga però è molto importante capire che la visibilità non è uguale per tutti. – ha esordito Gentili – C’è chi fa televisione e chi si fa testimone suo malgrado o per sua gioia di un messaggio. Anche tu hai una storia molto dura, ma non puoi permetterti di delegittimare e tentare di sminuire una storia come quella di Chiara.” è stato il consiglio alla naufraga, che ha quindi risposto: “Mi sento in colpa, solo che sono orgogliosa. Ne ho parlato anche con gli altri perché ho esagerato totalmente dicendole quella frase.”

