Simona Ventura: “Dicevano che ero drogata, c’ho sofferto”/ “Alessia Marcuzzi? Dico..”

E’ un’intervista a tutto tondo quella rilasciata da Simona Ventura Il Fatto Quotidiano Magazine per parlare del suo nuovo libro “Codice Ventura”. Tra le pagine dell’ultima fatica letteraria di “SuperSimo” si trovano aneddoti e rivelazioni inedite sulla vita di una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Un passaggio importante è quello in cui la Ventura scrive: “Quante volte mi hanno accusato di aver fatto uso di droga“. A tal proposito, Simona spiega: “È una fake news che mi ha fatto stare molto male: mi feriva l’idea di dare quell’impressione. Peraltro, non avendone mai fatto uso, nemmeno me ne accorgevo se qualcuno vicino a me ne faceva uso. Se ho mai scoperto come o chi ha innescato questa fake news? No. Ma purtroppo sono stata tradita tante volte. Detto questo, la vita mi ha sempre ripagato di queste sofferenze e agli altri l’ha fatta pagare (ride)“.

SIMONA VENTURA: “NON SONO FINITA”

Nel nuovo libro di Simona Ventura si evince tutta la voglia di “futuro” della presentatrice. La sua “Domenica Ventura”, dopo un inizio a rilento, sta prendendo piede anche in termini di ascolti viaggiando intorno al 4%: “Per le start up ci vuole tempo e domenica scorsa ci siamo attestati al 6%, impensabile fino a poco tempo fa. Siamo felici che questa collaborazione tra Rai sport e Rai 2 funzioni. In tanti non ci avrebbero scommesso. Siamo partiti da zero e con un budget risicatissimo. Cresce domenica dopo domenica e andremo avanti fino a giugno“. Simona è stata anche la voce narrante dell’edizione più seguita della storia de Il Collegio: “Ho seguito la trasmissione fin dall’inizio e sono orgogliosa di esserne stata il simbolo. Infatti ricevo decine di messaggi di persone che vogliono sapere quando sono i provini perché vogliono mandare i loro figli“, dice. In ogni caso Simona non sente come una diminutio il fatto di essere “relegata” alla domenica mattina di Rai Due: “No per niente, avevo voglia di fare cose nuove, trovo sempre la motivazione per reinventarmi, anche in spazi piccoli, e le sfide mi galvanizzano. Ho condotto Sanremo ma non posso crogiolarmi sugli allori e ho voglia di buttarmi di nuovo nella mischia. E poi, sinceramente, penso di poter ancora dire la mia“.

SIMONA VENTURA: “SU ALESSIA MARCUZZI DICO…”

Nell’intervista, Simona Ventura ammette di essere andata vicina ad un clamoroso ritorno alla conduzione di “Quelli che il calcio”: “Ci sono andata vicina. Ma quello che ha deciso l’azienda per me va bene“. SuperSimo parla anche dell’ipotesi Pechino Express: “Era una boutade di Freccero. Lo ringrazio ma non avrei mai accettato di fare Pechino perché è un programma identificato con Costantino della Gherardesca, che per altro lo fa benissimo. Così come non farei mai La Talpa che il pubblico identifica con la mia amica Paola Perego“. L’addio a Temptation Island Vip nonostante il grande successo? Eccolo spiegato: “Perché avevo voglia di serialità e di lavorare con più continuità. E poi io ho bisogno di totale fiducia intorno a me: infatti Maria De Filippi e la Fascino mi mancano molto. Maria era dispiaciuta che volessi andare via ma ha capito che per me era difficile fare solo un programma l’anno. A Maria voglio bene e le sarò sempre riconoscente perché mi ha dato una grande opportunità“. Un ritorno a L’Isola dei Famosi? Simona sembra non pensarci e anzi regala un’apertura di credito ad Alessia Marcuzzi, che ha incontrato di recente a Le Iene nella puntata d’omaggio a Nadia Toffa: “Ci siamo parlate e salutate. Le auguro il meglio e tifo per lei. Aggiungo che per me l’Isola fa parte, e in maniera definitiva, del passato. E la capisco Alessia, perché sono sei anni che montano una polemica inutile: ogni volta che alza un sopracciglio, scatta il “ah, ma la Ventura lo faceva meglio”. Ognuno ha il suo stile e poi i reality sono totalmente cambiati. Senza un cast forte si fa fatica e Signorini l’ha capito, tanto che per il GF Vip 4 ne sta costruendo uno fortissimo. Non vedo l’ora di vederlo, forza Alfonso!“.



