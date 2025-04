60 candeline soffiate oggi, ma nello spirito è poco più che maggiorenne; Simona Ventura raggiunge un nuovo traguardo anagrafico ma come spesso si dice, è solo un numero. Oggi, in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo con il marito Giovanni Terzi, la conduttrice ha raccontato il suo punto di vista su questo giorno speciale ovviamente sempre sorridente, ironica e iconica. “Sono stata molto fortunata nella mia vita, ho avuto dolori ma non così grandi come altre persone; 60 anni ma me ne sento 30 dentro!”.

Arriva per Simona Ventura un messaggio di auguri speciale, da parte di sua sorella Sara: “Oggi è un grande giorno, un grande traguardo; ne parlavamo fin da piccole e ora ci siamo arrivate tutte e due ma tu te li porti meglio. Tanti auguri, sono orgogliosa di quello che sei e quello che siamo oggi; questo è il più grande traguardo. Sono felice di questi due anni, del tuo matrimonio, dell’unione della tua famiglia e quella di tuo marito Giovanni Terzi”. Parole che destano quasi la commozione della conduttrice a La Volta Buona che per rendere il tutto brioso aggiunge un aneddoto tutto da ridere: “Ha rischiato la vita quando aveva 4 anni perchè io a 14 anni giocavo ancora con le barbie e ci tenevo molto ad avere sempre tutto in ordine, avevo tutto in questa scatola nascosta e lei la trovò. Mia sorella mangiò tutti i piedi, volevo ucciderla!”.

Data la presenza di suo marito Giovanni Terzi – anche lui in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo – non si poteva non parlare anche della proposta di matrimonio sul piccolo schermo. Simona Ventura, a tal proposito, ha raccontato: “La proposta di matrimonio in tv? L’abbiamo vista parecchie volte, una cosa nuova per Ballando con le stelle per cui è stata una sorpresa, un ‘unicum’. Anche Milly Carlucci ha detto che ha portato questo filmato alla riunione mondiale con gli altri format nel mondo”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Siamo una delle poche coppie che non si è lasciata dopo Ballando, anzi, ci siamo anche sposati!”.

Ci pensa poi Enzo Miccio a raccontare come il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, nel merito della sua fase organizzativa, sia stato tra i più difficili mai realizzati. “Cambiavano idea ogni giorno, mi hanno tenuto sul filo del rasoio fino all’ultimo”, poi il retroscena: “Giovanni voleva sposarsi a San Siro, ma a pochi giorni dalla cerimonia”. Il giornalista ha confermato quella ‘pazza idea’, specificando: “In realtà mi piaceva l’idea del parcheggio sotterraneo, lo consiglio!”.