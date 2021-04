Simona Ventura/ Dopo Stefano Bettarini la rinascita con Giovanni Terzi e la figlia Caterina

Questa sera, venerdì 16 aprile, Simona Ventura sarà ospite di Serena Rossi nel nuovo appuntamento con “Canzone Segreta”. Da poche settimane Simona Ventura è alla conduzione di un nuovo format per Rai 2, “Game of Games“, che però non sta riscuotendo un particolare successo. Registrato in Portogallo, dopo la prima puntata lo show ha conquistato poco più del 3% di share. In una recente intervista su “Oggi”, SuperSimo ha parlato della sua esperienza con il Covid, dichiarando di non sapere come si sia effettivamente contagiata ma di non aver mai avuto sintomi gravi: “Essendo asintomatica non stavo prendendo farmaci sino a quando non mi chiamata dal Brasile una cara amica, Karina, che mi ha convinto a fare una lastra ai polmoni. Così ho scoperto di avere un piccolo focolaio di polmonite appena agli inizi e sono riuscita a bloccarlo. Sento che lassù qualcuno mi protegge, mi accade da sempre”. Con lei sono stati colpiti dal virus anche il compagno Giovanni Terzi e la figlia Caterina, prima in affido presso la sua famiglia dal 2006 e poi legalmente riconosciuta nel 2013, alla quale la lega un legame molto profondo.

Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura/ "Matrimonio? Ci sposeremo senza mascherine"

Simona Ventura: la felicità ritrovata con Giovanni Terzi

Nei giorni scorsi, intervistata da Nuovo Tv, Simona Ventura ha parlato della sua carriera: “Ho fatto scelte buone e altre cattive. Con il senno di poi qualcuna non la rifarei, però sono servite ad alimentare la mia curiosità, così come la mia esperienza. Non tornerei sull’Isola dei Famosi da naufraga”. Questi e molti altri saranno certamente i temi che tratterà con Serena Rossi a “Canzone segreta“, la nuova trasmissione di Rai 1 che prevede la presenza di 6 ospiti vip invitati per aprire il loro cuore al pubblico grazie alla loro musica preferita. Probabilmente Simona deciderà di parlare della sua carriera, ma anche della ritrovata serenità a fianco di Giovanni Terzi, dopo la fine del suo matrimonio con Stefano Bettarini. Interessante sarà ripercorrere il suo ruolo di madre di tre figli, due naturali e una adottiva, Niccolò, Giacomo e Caterina.

