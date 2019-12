Simona Ventura e Giovanni Terzi/ “Complici la prima canzone che ci siamo dedicati”

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono tornati in tv ospiti dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. La conduttrice e il giornalista hanno raccontato nel salotto di Maurizio Costanzo il loro primo incontro e la prima canzone che si sono dedicati. Un amore arrivato all’improvviso per entrambi, un vero e proprio colpo di fulmine come aveva già sottolineato Super Simo durante la lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo. “Ci siamo conosciuti l’anno scorso a casa di amici. Ero single da poco tempo ed ero intenzionata a rimanerlo per tutta la vita. Dopo la cena, però, ho pensato a lui tutta la notte” ha detto la Ventura che non nasconde che quando si sono incontrati entrambi venivano da momenti di grandi difficoltà.

Simona Ventura mostra l’anello di fidanzamento di Giovanni Terzi

Durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, Simona Ventura ha anche mostrato e condiviso con tutto il pubblico l’anello di fidanzamento ricevuto in regalo da Giovanni Terzi. Un anello che conferma le voci su un presunto matrimonio che la coppia non ha smentito, anzi ha confermato ancora una volta. “Siamo prossimi. Il matrimonio è nei piani, sarà entro il 2020” hanno detto i due piccioncini con la Ventura che scherzando ha detto: “intanto è arrivato l’anello, è già qualcosa. Tirarsi indietro adesso è più difficile e comunque non glielo ridarei”. Non è stato facile né per Simona né per Giovanni cominciare una nuova storia d’amore: “quando ci siamo incontrati venivamo entrambi da momenti di grande difficoltà e una degli elementi che ci ha unito da subito è stato il tema della complicità”. La coppia ha anche poi rivelato: “la prima canzone che ci siamo dedicati è stato ‘Complici’ di Gianna Nannini ed Enrico Nigiotti”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi matrimonio: “sarà nel 2020”

Simona Ventura è felice e non ha paura di raccontarlo e condividerlo con il pubblico. Con Giovanni Terzi ha ritrovato la grande serenità e per questo motivo la coppia ha deciso di sposarsi. Lo stesso giornalista e scrittore durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show ha confermato che presto si sposeranno, anche se al momento non è stata ancora decisa una data. “Il matrimonio sarà nel 2020, sicuramente non oltre, spero” ha detto Terzi. A questo punto non resta che attendere la data ufficiale del matrimonio di Super Simo e del suo Giovanni!