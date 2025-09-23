Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno denunciato uno stalker che da anni li minaccia di morte: pubblicati anche gli audio choc dell'uomo alla coppia

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno deciso di dire basta e denunciare uno stalker che da anni li minaccia attraverso messaggi e audio. Il celebre giornalista, marito della conduttrice, lo ha reso pubblico attraverso un post pubblicato su Instagram, nel quale non solo annuncia l’azione appena avviata contro il malfattore, ma attraverso il quale fa ascoltare anche alcuni degli inquietanti messaggi pieni di odio e minacce rivolti alla coppia.

Grande Fratello, salta la partecipazione di un concorrente già annunciato?/ Indiscrezione choc: chi è

“Denunciato!”: è così che inizia il lungo e liberatorio post di Giovanni Terzi, che continua rivolto allo stalker, “Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia.” Terzi ha quindi dichiarato che sono 3 anni che l’uomo minaccia di morte lui e Simona Ventura, “Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose (questi due dei più di 100 messaggi inviati).”

Simona Ventura a Verissimo: "Mia madre era molto severa"/ "Orgogliosa dei miei figli, ho dato poche regole"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terzi Giovanni (@terzigio)

Simona Ventura e Giovanni Terzi tormentati da stalker per tre anni: la denuncia pubblica e gli audio choc

Giovanni Terzi e Simona Ventura hanno deciso di rivolgersi alle autorità affinché cerchino e trovino lo stalker che da anni li minaccia di morte e usa contro di loro parole terribili, piene di astio. “ADESSO BASTA che la Giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili”, continua il messaggio del giornalista, che invita tutti a non avere paura e a denunciare di fronte alle ingiustizie subite e ai soprusi. Il post di denuncia ha racconto, in poche ore, migliaia di messaggi solidali ma anche di persone che si sono dette inquietate e basite di fronte agli audio pubblicati appartenenti allo stalker. “Non ho parole!! Massima solidarietà a voi e per qualsiasi cosa sono a disposizione, avete fatto benissimo a denunciarlo!”, è uno dei commenti di sostegno alla celebre coppia della TV.

Giovanni Terzi, chi è il marito di Simona Ventura / "Pensavo che non ero più adatta alle relazioni"