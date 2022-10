Simona Ventura e Giovanni Terzi/ Lui: “Il suo amore mi ha salvato la vita”

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso di “S’è fatta notte”, trasmissione di Rai Uno condotta da Maurizio Costanzo e andata in onda lunedì 3 ottobre 2022. Prima di parlare d’amore, la presentatrice di “Citofonare Rai Due” ha rivelato che da giovanissima voleva farsi suora: “Andavo sempre in montagna da mia nonna, dove c’erano solo vedove e ci trovavamo tutte insieme a messa. A un certo punto, il parroco, che faceva la funzione nel tempo record di 25 minuti, mi ha fatto leggere le letture. Ho provato un brivido, perché sentivo gli occhi della gente su di me e ho capito che se mi fossi fatta suora avrei potuto avere questo pubblico… Poi ho cambiato idea”.

Con i suoi figli, Simona Ventura ritiene di essere stata una buona madre, in quanto “ho cercato di insegnare a loro i valori che i miei genitori mi hanno trasmesso”, mentre con Giovanni Terzi “ci siamo incontrati a casa di amici comuni. Eravamo single in quel momento. Era appena uscito il suo libro ‘Eroi quotidiani’, con Cairo Editore, e me ne regalò una copia, con tanto di dedica: ‘Ad una donna coraggiosa’”.

SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI, LEI: “MI SENTO MOLTO FORTUNATA, È LA MIA ROCCIA”

Simona Ventura ha quindi rivelato che ha chiesto all’amica in comune il numero di Giovanni Terzi. Lei glielo diede, ma la mise in guardia: “Mi raccomando Simona, perché è immaturo, è un bambinone!”. Invece, la loro storia va a gonfie vele e la conduttrice ha detto: “Mi sento molto fortunata, è la mia roccia”.

Giovanni Terzi, su Simona Ventura, ha invece detto: “Adesso sono 4 anni che stiamo insieme. Quando lei è arrivata nella mia vita, era appena mancata la mia prima moglie, la mamma di mio figlio. In questa situazione, se uno è leale con se stesso capisce di avere commesso un sacco di errori. Simona ha fatto immediatamente pulizia di tutto e mi ha letteralmente salvato”.

