Simona Ventura e Giovanni Terzi “Matrimonio? C’è data”/ “La riveleremo quando…”

Simona Ventura e Giovanni Terzi, la storia del loro amore e le indiscrezioni sull’attesissima data del loro matrimonio. L’affiatatissima coppia è stata ospite della trasmissione BellaMa’, in onda su Rai Due, dove si è raccontata fin dal primo appuntamento. “Se gli errori che ho fatto mi hanno portato in dote una persona come Simona li rifarei tutti – sono le parole di Giovanni Terzi, una vera e propria dichiarazione d’amore alla compagna – Noi due abbiamo una caratteristica molto simile: quando abbiamo avuto delle storie importanti ci abbiamo creduto. Lei ha amato tanto gli uomini prima di me e per me è molto importante, perché ritrovare una persona che ha ancora la capacità di amare è decisivo”.

Anche Simona Ventura si lascia andare a dolcissime dichiarazioni sul compagno: “venivamo da due esperienze molto difficili, il nostro è stato un amore giusto nel momento giusto. Ci siamo fidati subito l’una dell’altro e ci aiutiamo ogni giorno quando una soccorre l’altro. In due abbiamo cinque figli perciò la nostra non è una famiglia, è una comune in cui nessuno rimane indietro”. E in merito al matrimonio, rimandato dallo scoppio della pandemia nel 2020, la coppia svela: “la data l’abbiamo ma la custodiamo, perché quando si saprà capirete che è una data con un senso importante, che avevamo già immaginato e che due volte su due sono successe delle cose per cui abbiamo dovuto rimandare. Quindi arriviamo sotto data e lo riveliamo”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: “al primo appuntamento abbiamo finto di vederci per lavoro”

Simona Ventura e Giovanni Terzi, ospiti del salotto di BellaMa’ su Rai Due, ricordano che all’inizio della loro storia “per due o tre mesi andavamo in incognita. Il primo pranzo che abbiamo fatto Giovanni ha portato una marea di libri che aveva scritto perché sembrasse un pranzo di lavoro, anche se poi ci siamo dati il primo bacio – rivela Simona Ventura – Però siamo stati attentissimi perché comunque avendo io dei figli secondo me non era una cosa carina chiudere e aprire immediatamente un’altra relazione”.

Giovanni Terzi confessa invece che “noi ci siamo subito raccontati la verità. Dopo pochi giorni che abbiamo iniziato a conoscerci ci siamo detti tutte le nostre criticità e questo ha cementato il nostro rapporto, costruendo il progetto per superare insieme le difficoltà”. Un legame sentimentale che ha superato il confine della vita privata per intrecciarsi anche in quella professionale: “condividiamo tutto, compreso il lavoro – riconosce Simona Ventura – che finora non avevo mai condiviso ed era separato dalla vita privata. Con lui mi viene molto naturale”.











