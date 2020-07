Simona Ventura e Giovanni Terzi/ “Presto sposi, il lockdown è stata la prova del 9”

Simona Ventura torna a confermare il matrimonio con Giovanni Terzi soprattutto adesso che hanno vissuto insieme il lockdown, quello che la conduttrice ha chiamato “la loro prova del nove”. A raccogliere le sue confidenze è stato il settimanale Chi che nel nuovo numero in edicola domani pomeriggio riporta una lunga intervista in cui rivela di essere pronta al grande passo: “Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto”. Proprio il periodo di quarantena ha bloccato un po’ i lavori in corso ma, allo stesso tempo, non ha fatto altro che spingerli a confermare le loro promesse d’amore.

SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI, NOZZE CONFERMATE

In particolare, Simona Ventura ha raccontato al settimanale: “Abbiamo pensato subito che il lockdown sarebbe stato la prova del nove. Ci sono due grosse sfide che un legame può affrontare: una crisi, dovuta magari a un tradimento, o una convivenza forzata. Questa esperienza tipo ‘Grande Fratello’ ci ha unito non solo come coppia, ma anche come famiglia”. A quanto pare in quarantena i due si sono rinchiusi in casa insieme ai figli di lei, i figli di lui e due cani, una famiglia allargata che ha vissuto insieme “forzati” dall’emergenza ma che ha trovato la sua essenza proprio in questo: “Non ho mai vissuto un’esperienza così forte. Adesso non vorremmo più riavere gli spazi di prima…Nel mio caso l’unica nota negativa è che ho preso dei chili che sto perdendo con fatica perché metterli è un attimo, ma toglierli è complicato”. I due sono stati travolti dall’amore e adesso guardano avanti con la speranza che il loro sentimento possa solo aumentare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA