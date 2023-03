Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano/ “Abbiamo deciso la data e i testimoni”

Simona Ventura e Giovanni Terzi, matrimonio in vista: la coppia svela la data

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno annunciato le nozze già molte volte; la coppia ha dovuto rimandare il lieto evento a causa della pandemia. Ai microfoni del Corriere della Sera, svelano alcuni dettagli del matrimonio anche riguardo la fatidica data.

Giovanni Terzi esordisce: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso” svela il compagno della conduttrice. La coppia rivela quali saranno i loro testimoni: “Per me sarà il mio amico del cuore Marco Di Terlizzi, che ha fondato con il professor Alessandro Frigiola la fondazione Bambini cardiopatici nel mondo” sottolinea Giovanni Terzi. Simona Ventura fa eco al suo compagno: “Io ne parlo con Paola (Perego, ndr ). Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio (Presta, ndr ) e mi può dare dei consigli“.

Simona Ventura: “Io non penso di essere gelosa ma…”

Simona Ventura e Giovanni Terzi, ai microfoni del Corriere della Sera, hanno parlato del loro rapporto in merito alla gelosia. La conduttrice ha esordito: “Io non penso di esserlo. Ma se mi salta la mosca al naso allora lo divento“.

Giovanni Terzi ha aggiunto: “Io puro. Capisco dalle attenzioni che le riservano gli altri se c’è un interesse verso la donna meravigliosa che è.”

La conduttrice ha poi aggiunto ironicamente: “Diciamo che io magari faccio finta di niente“. Il compagno della Ventura svela in che rapporto è con gli ex di lei: “Ho un buon rapporto con tutti i suoi, sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico“. La conduttrice condivide lo stesso pensiero: “Io con la sua ex moglie, Silvia, ho un ottimo rapporto, siamo molto amiche” conclude la conduttrice.

