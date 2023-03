Simona Ventura e Giovanni Terzi/ “Siamo permalosi: scattiamo subito, poi ci capiamo”

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 marzo 2023. Il giornalista, parlando della sua dolce metà, ha rivelato: “L’ho vista mentre registrava il promo di ‘The Voice’ e mi sono molto emozionato. Ma mi capita spesso con lei. Non potrei essere diverso da così… Mentre lei è in onda le mando i messaggini per dirle che è bellissima! Dal punto di vista professionale non le ho mai mosso una critica, dal punto di vista umano sì”.

SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI: “LUI ASCOLTA MOLTO QUELLO CHE DICO IO, SIAMO COMPLEMENTARI”

Successivamente, Simona Ventura ha svelato che Giovanni Terzi “ascolta molto quello che dico io, siamo complementari. Il mio grande difetto è che non accetto volentieri le critiche e anche lui è permaloso: subito scattiamo, ma poi ci capiamo!”. L’uomo ha poi sottolineato di essersi innamorato di Simona Ventura perché ha conosciuto “una donna totalmente diversa da quella che si vede sullo schermo. Non è solo una persona felice, ma ha una profondità e una generosità impressionanti. La prodigalità, a volte, può diventare un difetto”.

