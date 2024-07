Simona Ventura e il matrimonio con Giovanni Terzi: “Avremmo potuto evitare”/ “Cosa ci ha spinti a sposarci”

Simona Ventura e il retroscena sul matrimonio: le cose potevano andare diversamente

A qualche giorno dal grande evento, per la conduttrice Rai è giunto il momento di ricostruire nella mente il matrimonio con Giovanni Terzi, che si è celebrato pochissimi giorni fa al Grand Hotel di Rimini davanti a tantissimi amici invitati, il settimanale Chi ha scavato tra le nozze di Simona Ventura e del giornalista, raccogliendo le sensazioni dei novelli sposi direttamente dopo il tanto atteso sì: “E’ stato tutto molto emozionante, sono stati giorni di tanto impegno impegno per tanti mesi e adesso siamo felici delle nozze, abbiamo sentito tanto amore intorno a noi e io e Giovanni siamo siamo in un’età che è quella della disillusione e invece anziché lasciare abbiamo raddoppiato” ha ammesso tra le pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini la compagna di lavoro di Paola Perego.

Fedez attaccato da Selvaggia Lucarelli/ "I suoi nuovi amici sono pregiudicati di Milano e Codacons"

Per Simona Ventura e Terzi il grande evento resterà impresso per sempre e anche la nota penna ha voluto mettere nero su bianco le emozioni post matrimonio: “Quando siamo andati a dormire per la nostra prima notte di nozze è cambiato tutto in meglio”.

Giovanni Terzi e la dedica strappalacrime per la compagna di vita: “Perché ti amo”

Nel corso della grande cerimonia andata in scena a Rimini, il giornalista non ha perso occasione per giurare amore a Simona Ventura e ha voluto rinnovare la sua promessa in una dedica sentita e strappalacrime, che non ha lasciato certamente indifferente la presentatrice Rai: “Il nostro amore fin da subito è stato questo, una irrefrenabile ma cosciente follia”.

Patty Pravo, perché non ha mai avuto figli?/ "Solo una volta mi sono immaginata col pancione"

Immediata la replica dalla padrona di casa di Citofonare Rai2, più innamorata che mai: “Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita ci siamo presi per mano e mi hai fatto uscire dalle sabbie mobili” il messaggio della ex moglie di Stefano Bettarini durante la cerimonia alla quale hanno assistito molti volti noti, dalla testimone Milly Carlucci al vicedirettore intrattenimento Rai Claudio Fasulo passando per i rinomati chef Carlo Cracco e Iginio Massari, personalità di grande spicco della cucina e pasticceria italiana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA