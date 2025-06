Stefano Bettarini e Gerò Carraro sono gli ex storici di Simona Ventura. Con l’ex calciatore, la conduttrice ha avuto una lunga relazione: sono stati sposati dalla fine degli anni novanta al 2004 e insieme sono diventati genitori per la prima volta di Nicolò e Giacomo. Non sono del tutto chiari i motivi che hanno portato la coppia alla separazione, ma secondo l’ex marito sarebbe stato un tradimento di lei a far crollare il loro matrimonio. In una intervista di non molto tempo fa rilasciata al Corriere della Sera, Stefano si è lasciato andare ad alcune confessioni scottanti sul suo matrimonio, respingendo le accuse di chi attribuiva a lui le responsabilità della fine del loro amore.

“Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento”, spiegò l’ex calciatore, affermando di averlo scoperto grazie ad un investigatore privato.

Oggi i rapporti con Simona Ventura sono altalenanti, come ha confermato la stessa conduttrice in una intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl ha confidato che il loro rapporto è fatto di alti e bassi continui. “Ma lo rispetterò per sempre perché Stefano è il padre dei miei figli”, ha detto la conduttrice. Dopo la relazione con Stefano e prima di incontrare l’attuale marito Giovanni Terzi, la Ventura ha avuto una storia d’amore con Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, il compagno di Mara Venier.

Anche in questo caso la rottura ha lasciato non pochi strascichi, almeno stando alle parole di Simona Ventura. A quanto pare ci sarebbero di mezzo dei tradimenti da parte dell’ex compagno. “Lui aveva da tempo un’altra storia, se l’avesse ammesso ci saremmo risparmiati tanti fastidi”, aveva detto all’epoca la Ventura.