C'è grande attesa per l'esordio del Grande Fratello 2025 con Simona Ventura alla conduzione. Tanti sconosciuti e un pubblico che non vede l'ora.

Simona Ventura torna a condurre nel migliore dei modi e c’è grande attesa per la sua prima, il ritorno con il Grande Fratello Nif, un evento che la vedrà alla conduzione lunedi 29 Settembre 2025. Tante novità o meglio un ritorno al passato per un evento che non vedrà protagonisti vip ma quasi tutti personaggi sconosciuti ai più e come da lei definito, storie di vita reale.

Dopo alcune difficoltà nelle ultime edizioni del Grande Fratello Mediaset ha deciso di tornare al passato e per farlo ha scelto una conduttrice di grande valore ed esperienza del calibro appunto di Simona Ventura. In queste ore sulla pagina ufficiale del Grande Fratello stiamo vedendo i primi video dei concorrenti e c’è grande attesa per questo evento.

Tante novità per questa edizione e tra le altre cose ci saranno anche tre ex concorrenti storici del Gf ed ora opinionisti, stiamo parlando di Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, quest’ultima vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e tra le altre cose anche dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Un cast forte ma fatto di persone comuni, come sottolinea la conduttrice.

Simona Ventura e la nuova sfida al Grande Fratello

Dopo un periodo di difficoltà Simona Ventura si è rimessa nuovamente in gioco ed ora condurre questo ‘nuovo vecchio’ Grande Fratello rappresenta un’intrigante opportunità e la donna si è raccontata al Corriere della Sera, a pochi giorni dal debutto ufficiale del programma: “Tutto è arrivato in modo molto inaspettato, sia il ruolo di opinionista all’Isola che ora la conduzione del Gf”.

Questo Grande Fratello tornerà agli albori per vari motivi e tra questi c’è il fatto che si torna ai 100 giorni e questa edizione terminerà quindi direttamente a metà Dicembre. Questa nuova edizione punta sull’imprevedibilità e quindi stop ai vip o meglio ai parenti di vip e personaggi già noti ma per certi versi invece obsoleti.

Ma questa edizione è una grande opportunità anche e soprattutto per Simona Ventura che può provare a ottenere grandi risultati in quest’ambito e rilanciare il suo ruolo a 60 anni. La conduttrice non vede l’ora e afferma: “Ho sempre visto i reality e chiedo ai concorrenti quello che vorrebbe sapere la Simona da casa. Mi piace mettere un occhio nella serratura, il Gf sarà leggero e voglio che la gente a casa si rilassi”.