SIMONA VENTURA E SAMUEL PERON, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Brutta caduta: “Miracolo che stia bene”

Simona Ventura si infortuna prima di Ballando con le stelle 2023: “È un miracolo che non sia fatta niente”

Simona Ventura nella settimana puntata di Ballando con le stelle 2023 si è esibita in un ChaChaCha sulle note dei The Clash. Durante la performance, però in molti hanno notato la calza strappata della conduttrice ed il motivo non era scenografico o inerente al tema Punk dell’esibizione. Milly Carlucci ha spiegato che ieri durante le prove Simona Ventura è caduta all’indietro rischiando di infortunarsi al ginocchio. La conduttrice di Citofonare Rai2 ha spiegato cos’è successo: “Sono caduta indietro, è un miracolo che non mi sia fatta niente, menomale che lui mi ha preso sennò avrei battuto anche la testa.”

Simona Ventura piange per la dichiarazione in diretta di Giovanni Terzi/ "Mi hai salvato la vita, ti amo"

Nonostante l’infortunio Simona Ventura, in coppia con Samuel Peron, è riuscita a portare al termine una bellissima esibizione. Tuttavia i giudici non son apparsi tutti entusiasti. Per Ivan Zazzaroni non è stata la sua migliore performance mentre Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “È mancata fluidità io ti guardavo e ti sentivo comunque contare i passi. Nella sfida che già tutti immaginiamo tra te e Wanda Nara, tu sei una grande esecutrice e lei una grande interprete.” Alla fine ha ottenuto dei 7 e dei con punteggio finale di 42 punti che sommati agli 8 della prova a sorpresa sale a 50

(Agg Liliana Morreale)

Simona Ventura attacca Heather Parisi/ "Ha detto delle cose false su Amici, peccato era molto talentuosa"

Simona Ventura e Samuel Peron, livello sempre più alto a Ballando con le Stelle 2023

Simona Ventura e Samuel Peron convincono sempre di più a Ballando con le Stelle 2023. La coppia, puntata dopo puntata, è tra le preferite del pubblico e la sua vittoria annunciata sembra sempre più vicina. Sarà davvero così? Durante l’ultima puntata la coppia è nuovamente “volata” alto con una prova di ballo contemporaneo sulle note di “Combattente” di Fiorella Mannoia che ha emozionato tutti. Dalla giuria al pubblico, tutti hanno applaudito la bravura di Super Simo che ha conquistato 50 punti, il massimo dalla giuria. Un trionfo anche sui social dove la conduttrice è tra le più commentate ed amate. Solo commenti positivi per le sue prove di ballo: “mi emozioni sempre! Sei il top” scrive un utente, mentre un altro precisa “catturati dall’animo combattente e dalle fiamme di Simona Ventura e Samuel Peron”.

Simona Ventura: "Chi vincerà Ballando con le stelle? Wanda Nara è forte, è la favorita di questa edizione"

Non solo, c’è chi non ha alcun dubbio: “Simona è la regina incontrastata”, mentre c’è chi sottolinea “ma la bravura, il carisma, la forza di Simona Ventura? E samuel peron perfetto per lei”. Che dire, la coppia formata da Simona Ventura e Samuel Peron ha tutto le carte in regola per trionfare in questa edizione di Ballando, anche se proprio la conduttrice ospite di Caterina Balivo ha fatto la sua previsione: “Per me Wanda è la favorita per la vittoria finale, lo dico”. Sarà davvero così?

Simona Ventura e Samuel Peron: “a Milly Carlucci un bel 10”

Il percorso di Simona Ventura e Samuel Peron a Ballando con le Stelle 2023 si fa sempre più interessante. Ogni settimana i due portano sulla pista da ballo coreografie e prove davvero entusiasmanti che attirano l’attenzione del pubblico. In tanti sono pronti a scommettere sulla sua vittoria, anche se la conduttrice vola basso rivelando che forse alla fine la spunterà Wanda Nara. Intanto durante un evento di Vanity Fair, la conduttrice si è calata nei panni dei giudici di Ballando dando i voti. A cominciare da Milly Carlucci: “per lei ho un bel dieci. Lei è la persona che mi ha convinta a fare Ballando. Io avevo già fatto Il Cantante Mascherato e mi ha chiesto di fare Ballando”. Sulla Lucarelli, invece, ha detto: “a me piace molto perché ha il coraggio delle sue azioni. L’ho fatta iniziare io a fare televisione. Per la prima edizione de L’Isola dei Famosi l’ho scelta come opinionista”.

Infine i voti ai suoi colleghi: “Paola Perego? Dieci! Magalli? Dieci. Mara Venier? Ho fatto pace e non voglio rilitigare. Ci sono state delle incomprensioni. Lei è stata una mia grande amica, mi è mancata e sono felice di averla ritrovata. Heather Parisi? Anche no grazie. Nulla, nemmeno una paletta, semmai una palettata in testa. Arisa? Mi ha chiesto scusa per quel giorno ad X Factor. Barbara d’Urso? Anche lei l’ho rivista come Mara. Ci siamo salutate, abbiamo fatto insieme anche le fotografie”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA