Simona Ventura “Ero ingrassata mi è venuto un coccolone”/ “Giovanni la mia forza”

Simona Ventura torna a parlare della sua vita e delle sue condizioni di salute ma, soprattutto, del suo fisico, svelandone pregi e difetti, almeno ai suoi occhi. Proprio in quest’ultimo periodo di pandemia, Simona Ventura si è dovuta fermare come tutti e oggi rivela di aver avuto problemi con il peso proprio per questo. Al settimanale Gente, in particolare, rivela quel momento in cui si è accorta di aver preso qualche chilo mentre la bilancia continua a segnare sempre lo stesso peso fino a quando non ha capito che era rotta: “Un giorno mi sono accorta dell’inghippo. Mi sono così pesata altrove, mi è venuto un coccolone: avevo preso sette chili“. Proprio da quel giorno, la conduttrice di Chivasso, che ha avuto a che fare anche con il Covid in prima persona, con cure e con i sintomi del virus, ha deciso di rimettersi in carreggiata.

Simona Ventura “Ero ingrassata mi è venuto un coccolone”

Simona Ventura ha optato per un’alimentazione più che sana e ha rinunciato a qualche eccesso a tavola riprendendo anche attività fisica all’aperto appena è stato possibilità e così ecco che ha ripreso la sua forma, tornando ai suoi 64 chili. La Ventura confessa che oggi vive in modo molto più rilassato il rapporto con il suo fisico e tutto grazie alla sua ‘quercia’, l’amato Giovanni Terzi con il quale vive la sua grande storia d’amore ormai da tre anni. Proprio grazie a lui ha iniziato a mettere un po’ da parte quelle che erano le sue fissazioni, televisione compresa visto che sullo schermo appare più grossa di due taglie. Siamo sicuri che i fan l’hanno sempre apprezzata anche in questo modo e lo stesso fa il suo Giovanni.

