Simona Ventura, ex moglie Stefano Bettarini/ “Ho pagato sempre a caro prezzo ogni mia emozione ma…”

Simona Ventura sta finalmente vivendo il suo periodo d’oro e non solo dal punto di vista della carriera, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Giovanni Terzi. Continua a fare notizia l’annuncio che presto si sposeranno, soprattutto perché il giornalista e la conduttrice sono finalmente riusciti a formare quella famiglia allargata che Super Simo e l’ex marito Stefano Bettarini hanno sempre sognato. In uno scatto del settimanale Chi, la famiglia completo posa sorridente e quasi tutta in total white, mentre si trovano in vacanza a Sharm El Sheikh per le feste di Natale. “Racconto di una vacanza felice”, scrive la Ventura su Instagram. Clicca qui per guardare la foto di Simona Ventura. “Sposerò Giovanni perchè è la quercia alla quale posso finalmente appoggiarmi”, sottolinea al magazine, “Ho pagato sempre a caro prezzo ogni mia emozione, ma adesso sono felice”. Per quanto riguarda l’aspetto professionale, Super Simo non tiene di certo a freno ogni pensiero riguardo ad alcuni colleghi che in passato l’hanno criticata. Fra questi troviamo Paola Ferrari, che l’ha attaccata per via del salto di conduzione, da Temptation Island Vip alle trasmissioni di calcio: “Spero che abbia trovato una risposta, come diceva la pubblicità ‘two gust is megl che uan’, bisogna variare”. Guai anche per Alessandro Cattelan, che condanna per via della sua conduzione artistica di X Factor, mentre un no comment per quanto riguarda Manuel Agnelli. Il cantante infatti l’aveva definita come “peggior giudice di X Factor”, ma Super Simo non cede e commenta: “Non so chi sia, ma non sa quanti sconosciuti sono poco carini con me”.

Simona Ventura, ex moglie di Stefano Bettarini

Niente Festival di Sanremo per Simona Ventura: lo dice la diretta interessata, commentando le voci di corridoio che la vorrebbero all’Ariston per la prossima edizione della kermesse. “Non ci sarò, era solo una voce uscita sui giornali, ma faccio il tifo per Amadeus perché se lo merita”, dice al settimanale Chi. La conduttrice si schiera anche dalla parte di Morgan, anche se non può dimenticare il caos che si è abbattuto sull’artista per via del suo rapporto con le due figlie e le ex compagne. “Dico loro di portare pazienza Marco è un uomo stupendo che è sempre in lotta con se stesso ed è il suo peggior nemico”, aggiunge. Nei giorni scorsi, la Ventura ha trovato anche spazio per ritornare indietro nel tempo e parlare delle cattiverie che le sono state destinate. “Un po’ il mio karma. Il fatto che io sia riuscita a superarle, più o meno, con grandi difficoltà, mi rende più forte però devo dire che delle volte sono stata lì lì per soccombere. Non è facile”, ha detto a Da noi a ruota libera. Oggi, giovedì 16 gennaio 2020, Stefano Bettarini perché sarà invece ospite di Rivelo per raccontarsi e dire la sua un po’ su tutti, anche sull’ex compagno di Super Simo e sull’attuale fidanzato, presto marito. “Stiamo vedendo piano piano. I testimoni? Non li ho ancora scelti”, dice lei parlando delle nozze che avverranno con certezza quest’anno, “devo ancora fare tutto. Vorrei fare una grande festa con tanti invitati. Adesso mi prende paura, ma sicuramente si farà verso la fine dell’anno. Adesso abbiamo un po’ di cose a cui pensare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA