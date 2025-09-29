Simona Ventura passa la serata a provare scena per scena l'esordio al Grande Fratello: la conduttrice vuole che tutto sia perfetto

Simona Ventura è pronta all’esordio alla guida del Grande Fratello, che passa nelle sue mani in questa nuova edizione del 2025, alla quale prenderanno parte persone sconosciute, non famose, anche se ovviamente con profili social grazie ai quali è stato possibile ricostruire già gran parte della loro vita. Come rivelato da Gabriele Parpiglia, esperto di gossip nonché giornalista, la conduttrice del GF ha passato il sabato sera a fare le prove per far sì che al debutto tutto sia perfetto. Secondo quanto rivelato proprio da Parpiglia, Simona Ventura, vestita con un completo di jeans, ha provato ogni singola scena e ogni singolo momento del Grande Fratello prima del debutto ufficiale che avverrà questa sera, per far sì che tutto fili liscio, anche se si sa, il bello della diretta è proprio l’imprevisto.

Simona Ventura pronta al debutto: “Ecco come sarà il mio Grande Fratello”

Il Grande Fratello di Simona Ventura sarà diverso da quelli visti negli ultimi anni, dove persone più o meno conosciute erano protagoniste, spesso addirittura provenendo da altri reality show. Come rivelato proprio dalla conduttrice parlandone all’Adnkronos, ci saranno in questa nuova edizione concorrenti “con una grande personalità e storie molto interessanti”, a partire da quelli già presentati ovvero Matteo, Francesca, Omer e Anita.

Ovviamente Simona Ventura ha voluto chiarire fin da subito che i suoi concorrenti, pur non essendo famosi, hanno dei profili social e alcuni di loro sono anche molto seguiti, come Giulio, odontoiatra di origine napoletana e volontario in Africa, che conta più di 20.000 follower sui social. Non si tratta, comunque, di influencer: sono infatti tutte persone che svolgono mestieri estranei al mondo dello spettacolo anche se in alcuni casi ci possono essere sicuramente dei legami. Francesca, ad esempio, è mamma di un giovane attore, Simone, che in passato ha preso parte a diversi film.