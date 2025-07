Simona Ventura, dolce dedica per Giovanni Terzi in occasione del primo anniversario di matrimonio: “Esattamente un anno fa…”.

E’ ancora impressa nella memoria dei telespettatori la toccante proposta di matrimonio in diretta tv, nel bel mezzo della gara a Ballando con le stelle; ancor più vivido – soprattutto per i protagonisti – è invece il lieto giorno delle nozze. Esattamente un anno fa – il 6 luglio del 2026 – Simona Ventura e Giovanni Terzi si giuravano amore per la vita diventando ufficialmente moglie e marito. Un giorno che vale quanto una rinascita, un giorno di rivalsa per entrambi ma soprattutto condito dalla bellezza dell’amore. Oggi, data la grande ricorrenza del primo anniversario di matrimonio, Simona Ventura ha scelto il mondo dei social per rinnovare nuovamente quella promessa che coincide con un sogno agognato e conquistato.

Simona Ventura verso il Grande Fratello Nip 2025/ La reazione inaspettata di Sonia Bruganelli

“Amore mio, oggi un anno fa diventavamo marito e moglie”, inizia così Simona Ventura il suo toccante post in occasione del primo anniversario di matrimonio con Giovanni Terzi. Parole a corredo di una splendida sequenza di foto che ricordano quel giorno, la bellezza di quei momenti che forse entrambi hanno rincorso per un’intera vita.

Simona Ventura torna a Mediaset con uno storico reality?/ Avrebbe già girato una puntata zero

Simona Ventura e Giovanni Terzi, un anno fa il fatidico ‘sì’: “Buon anniversario amore mio…”

“Succedeva esattamente il 6 luglio se l’aveste dimenticato… Quella è stata una giornata meravigliosa, circondata da tanto amore e affetto di chi ci vuole bene”, prosegue così Simona Ventura la sua toccante dedica sia per suo marito Giovanni Terzi che in un certo senso per sé stessa in occasione del primo anniversario di matrimonio. “Una splendida tappa della nostra vita insieme, buon anniversario, ti amo!”.

La dolcezza di Simona Ventura nel ricordare il primo anniversario di matrimonio con Giovanni Terzi non è certo passata inosservata tra fan della conduttrice e soprattutto amici e colleghi del mondo della tv. Spiccano infatti i messaggi di auguri e congratulazioni – come racconta Novella 2000 – di Rossella Erra, Fausto Leali e anche di Paola Caruso tra gli altri.

Isola dei Famosi, diretta nel caos/ Veronica Gentili interviene dopo la gaffe di Simona Ventura