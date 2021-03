Simona Ventura/ “Game of games? Sono molto emozionata, programma divertente”

Simona Ventura torna in tv al timone di “Game of Games“, il nuovo show in onda da mercoledì 31 marzo 2021 in prima serata su Rai2. Una nuova sfida e avventura televisiva per Super Simo reduce dal Coronavirus che ha superato alla grande. Ospite di “E’ sempre mezzogiorno” dell’amica Antonella Clerici, la Ventura ha parlato proprio del suo nuovo impegno televisivo non celando la sua emozione. “Sono molto emozionata. Mi sono divertita ho riso tanto, i vip sono in condizioni abbastanza sadiche ma è programma molto leggero e divertente” – ha detto la conduttrice pronta a tornare in onda con un format nuovo e divertente in un momento storico mai così difficile come quello che stiamo vivendo per via della pandemia da Coronavirus. “Mi sono mesa in gioco per finta” ha poi aggiunto la conduttrice che ha rivelato di non aver provato nessuno dei giochi previsti nel programma, ma di non escludere in futuro la possibilità di cimentarsi con una delle prove. Una cosa è certa: questo nuovo programma l’ha accettato per un semplice motivo “un’ampia libertà creativa”.

Bassetti vs Simona Ventura, scontro in tv/ "Vuole fare il medico? Prenda la laurea"

Simona Ventura: “oggi sono estremamente serena”

Non solo, Simona Ventura dopo “Game of games” ha diversi progetti nel cassetto. Intervistata dal Corriere della Sera ha dichiarato: “oggi sono estremamente serena. Ho la mia casa di produzione, ho dei format in onda su Discovery, uno che è stato accettato da Amazon, faccio delle cose per la Rai… non sono una che aspetta la telefonata. Poi tutte le cose belle che sono successe nella mia carriera rimangono: fino a prova contraria ho fatto tutto il possibile in televisione. È un grande privilegio che unito all’affetto del pubblico, che non mi è mai mancato, mi fa stare davvero tranquilla. E, combinazione, da quando ho questa forma mentale le proposte fioccano”. Infine la Ventura ha parlato anche del fenomeno Chiara Ferragni: “ho subito intuito il potenziale. Riesco da sempre ad anticipare un po’ il gusto del pubblico e sono convinta che ora è indirizzato verso cose nuove, come le serate evento. Sono abbastanza curiosa di capire che impatto possa avere Chiara Ferragni nella tv generalista”.

