SIMONA VENTURA/ “Gianni Versace mi vestì per Miss Universo” (La mia passione)

Simona Ventura si racconta nella nuova puntata de “La mia passione“, il programma di interviste condotto da Marco Morra e trasmesso sabato 22 giugno su Rai3. Reduce dal ritorno in Rai e dal grande successo di “The Voice of Italy”, la Ventura recentemente ha parlato anche dei prossimi impegni televisivi durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. “Anche se il mio nome continua a circolare per Pechino Express, non credo che sarò io a condurlo” ha detto Super Simo, che invece ha ipotizzato un possibile ritorno alla guida di un altro programma cult di Rai2: “tutti mi chiedono, invece, di tornare a fare Quelli che il calcio. Vedremo…”. Intanto a La Mia Passione ha rivelato: “Ti devo dire una chicca: andando a Miss Universo cosa faccio io vado a suonare a via del Gesù da Gianni Versace. Scusa sono Simona Ventura ho vinto ragazza italiana per Miss Universo, io vorrei che Gianni mi desse gli abiti. Lui mi ha dato gli abiti e disse: questa ragazza farà strada”.

Simona Ventura: la dedica di Giovanni Terzi

E’ un momento davvero felice per Simona Ventura sia dal punto di vista professionale che privato. La conduttrice Rai, infatti, ha ritrovato la serenità tra le braccia di Giovanni Terzi, figlio di Antonio Giovanni Battista Terzi, celebre giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera. La coppia è uscita allo scoperto da tempo e sui social condividono con i loro fan una serie di foto e selfie di coppia a conferma di come le cose tra loro vadano alla grande. Recentemente è stato proprio Giovanni a pubblicare un selfie con la sua amata Simona accompagnato da una didascalia: “Shhhhhh … non fatelo sapere a Simona Ventura ma io la amo … #mihaicambiatolavita #seiunadonnaunica #mirendifelice #squadra #lealta’ #instagram #me #noiuno.”

Simona Ventura: “Morgan sempre dalla tua parte”

In questi giorni Simona Ventura ha speso una lancia in favore di Morgan, che sta passando un periodo complicato per via dello sfratto. Per questo motivo la conduttrice, che ha voluto fortemente il cantautore nell’ultima edizione di The Voice of Italy, ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme scrivendo: “Sempre dalla tua parte! Ti penso e ti vogliamo bene!”. Morgan, in fatti, ha ricevuto lo sfratto esecutivo della casa in cui vive a Monza a causa di una serie di debiti accumulati nel corso degli anni. Una parte di questi debiti sono causati dal mancato pagamento degli alimenti da parte del cantante a Anna Lou, la primogenita nata dalla relazione con Asia Argento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA