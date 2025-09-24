Simona Ventura svela cosa è cambiato in lei da quando nella sua vita è arrivato il marito Giovanni Terzi.

Per Simona Ventura è un periodo magico sia professionalmente che privatamente. Dopo essere tornata ad essere protagonista in Rai con il programma Citofonare Rai2 condotto con Paola Perego e come concorrente di Ballando con le stelle, la Ventura è tornata ad essere protagonista anche a Mediaset. Dopo aver accettato il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, Simona Ventura, da lunedì 29 settembre 2025, prenderà la redini del Grande Fratello di cui ha scelto personalmente i concorrenti insieme ad Endemol e Mediaset.

Da sempre spettatrice dei reality, Simona Ventura ha deciso di non farsi sfuggire quest’occasione e, dopo aver condotto per anni l’Isola, con grandissimo successo, è pronta a conquistare anche il pubblico del Grande Fratello supportata dal marito Giovanni Terzi con cui ha imparato ad essere meno impulsiva. “Seguo l’istinto e quando non l’ho ascoltato mi ha penalizzata. Quando seguo il mio istinto, raramente sbaglio. E poi adesso ho Giovanni che mi fa ragionare, sono meno impulsiva”, ha detto a Chi, nel numero in edicola da mercoledì 24 settembre 2025.

Simona Ventura: il bilancio della vita privata e professionale

Protagonista indiscussa della tv italiana, Simona Ventura, nel corso della sua straordinaria carriera, ha dovuto affrontare anche momenti difficili senza, però, abbattersi mai esattamente come ha fatto nella sua vita privata dove non sono mancati grandi amori poi finiti. Oggi, però, tutto procede a gonfie vele sia professionalmente che privatamente come racconta lei stessa a Chi. “Sono molto felice perché vado a fare una delle trasmissioni più importanti della tv italiana e, per una volta, anche la mia vita privata è serena”, ha detto.

Poi ha concluso così: “Ma ci sono arrivata a 60 anni. Prima era difficile conciliare le due cose, seguire il lavoro e la famiglia. Sono successe tante cose, è difficile poter fare tutto. E ho avuto la fortuna di incontrare Giovanni che è il collante. Abbiamo costruito una famiglia insieme. Vorrei fermare il tempo per fissare questo momento: le persone che amo stanno bene e sono vicine a me, posso affrontare qualunque sfida lavorativa sapendo che poi, quando torno a casa, posso godermi i miei affetti”.