Simona Ventura: “Giovanni Terzi m’ha salvato la vita”/ “I miei figli hanno ambizione”

Simona Ventura: "A tavola siamo sempre almeno in sei"

Simona Ventura si racconta a Bellamà svelando qualche lato nascosto di sé: “Sono perfezionista. Per molto tempo in tv si è pensato che chi è puntiglioso, è rompiscatole. Invece chi è puntiglioso è chi ha talento e vuole che le cose vengano fatte nel migliore dei modi”. Nella vita privata, però, la conduttrice ama dedicarsi alla famiglia: “Casa mia è una comune, ci sono cinque figli che gravitano quindi almeno sei siamo a tavola”. Nel tempo libero, alla Ventura “Piace tantissimo mettere a posto in casa, mi rilassa. Poi mi piace lo sport, in primis lo yoga. La pratico a 40 gradi da 11 anni. Vado in una palestra”.

La conduttrice ha tre figli, eppure al momento non pensa a diventare nonna: “È presto. I miei figli hanno 24 anni, 20 e 16. Cominciasse il figlio di Giovanni che ne ha 30. Sono fortunata ad avere tre ragazzi bravissimi. Nessuno dei tre vuole fare televisione e la cosa mi rende serena. Il primo fa il personal trainer alla Virgin di Milano. Il secondo è intellettuale, leggere i libri, gli piace il teatro. Caterina è ancora piccola, ma vorrebbe fare la psicologa. È giusto che si impegnino per raggiungere i loro obiettivi ma il fatto che al momento siano così chiari li rende molto sereni“.

Simona Ventura: "Io e Paola Perego abbiamo tanto in comune"

Nella sua carriera e vita, Simona Ventura si è divisa tra famiglia e lavoro: “Nella prima parte della mia vita ho puntato tutto sul lavoro. Ho fatto la giornalista sportiva e ho preso anche tante porte in faccia e quelle sono servite. Chiaro che quando hai tanto successo, come ho avuto io dai trent’anni in poi, il lavoro rende soli. O c’è la famiglia o c’è il lavoro, nessuno lo dice ma è la verità. Io in quel momento di grandissimo successo ho lasciato indietro un matrimonio. In quel momento lì è andata così. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Giovanni che mi ha salvato la vita“.

La Ventura ha un’amicizia profonda con Paola Perego, con una collaborazione solida anche sul lavoro: “Io e Paola abbiamo tanto in comune: delle separazioni, l’amore per i figli… Parliamo molto e se ci possiamo dare una mano ce la diamo”. Riguardo i momenti bui, la conduttrice rivela: “Ho sempre cercato vicino a me delle persone più che aiuti esterni”.











