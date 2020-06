Simona Ventura/ “Giovanni Terzi? Mi mi ha fatto sciogliere il cuore. Il matrimonio..”

Pubblicità

Simona Ventura ospite di Verissimo di Silvia Toffanin trasmesso in replica sabato 13 giugno 2020 su Canale 5. La conduttrice si è raccontata a cuore aperto soffermandosi sulla storia d’amore con Giovanni Terzi, l’uomo che è riuscito a farle battere nuovamente il cuore. “Mi mi ha fatto sciogliere il cuore. E’ stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita. E’ stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità. I miei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato” ha confessato la Ventura a Verissimo. La conduttrice senza remore ha poi precisato: “non pensavo che alla mia età avrei trovato l’amore. Lui ha accolto tutta la mia famiglia, è un amico per i miei figli. Grazie a Giovanni ho ritrovato il rapporto con i miei genitori e mia sorella. Con i suoi figli e la sua ex moglie siamo una grande tribù”.

Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi: “il matrimonio è nei nostri progetti”

Un amore importante quello nato tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. La conduttrice, ospite del salotto televisivo di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5 si è concessa la prima intervista di coppia rivelando dettagli inediti sul rapporto con il giornalista. Tutto è nato quasi per caso come ha raccontato la stessa Super Simo: “è stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità”. Da quel momento però la coppia ha cominciato a messaggiarsi, sentirsi fino a riscoprirsi innamorati. La coppia, infatti, non esclude la possibilità di un matrimonio come ha rivelato la stessa Ventura: “È assolutamente nei piani, per cui succederà” con Terzi che ha confermato la cosa “il matrimonio è nei nostri progetti, ho letto sui giornali che Stefano Bettarini sarà il nostro testimone. Non lo avevamo ancora deciso, però sarebbe una bella idea. Voglio bene a Stefano”. Infine la conduttrice si è soffermata anche sul lavoro e sull’incidente del figlio Niccolò: “da pochi mesi a questa parte vivo le esperienze della vita e di lavoro con un’altra percezione. Abbiamo vissuto questa cosa come un grande segnale, come a dirci che i valori sono altri”.



