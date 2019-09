Simona Ventura/ “Ho sempre un piano B” (Stasera tutto è possibile)

Il calcio è sempre stato nelle sue corde e Simona Ventura sta vivendo la possibilità di vivere un ritorno di fiamma con gli esordi della sua carriera. La Domenica Ventura ha solo un giorno di vita e il pubblico è già in delirio, un’accoglienza del tutto diversa e sorridente, dopo un periodo difficile ed un ritorno sul piccolo schermo Mediaset non proprio così positivo. La Rai però sta dando la possibilità a Super Simo di rimettersi in gioco con tutta se stessa e di sfoggiare il suo lato più ludico, anche per via dell’ospitata a Stasera tutto è possibile dove la vedremo fra i concorrenti della prima puntata. Andrà in onda oggi, lunedì 16 settembre 2019, e siamo sicuri che la Ventura riuscirà a divertirsi e far divertire mentre cerca di destreggiarsi fra i tanti giochi previsti nel programma. “Anche ora ho un piano B, aiuta sempre nella vita“, svela a Il Corriere della Sera parlando del suo periodo buio e di come sia riuscita a non mollare mai, anche quando in realtà il buio sembrava così fitto da non farle vedere alcuna possibilità di risalire la china. Carlo Freccero l’ha voluta su Rai 2, anche se qualcuno di esperto del mondo dello sport non ha per nulla gradito questa scelta. Paola Ferrari infatti si è dichiarata perplessa in un’intervista a Chi sulla possibilità che la Ventura fosse adatta ad un programma calcistico. “Non riesco a capire la connessione fra Temptation Island Vip, che ha condotto lo scorso anno“, ha detto la conduttrice de La Domenica Sportiva, “e un programma sul calcio“. Forse dimenticando quali sono stati i primi step della carriera di Super Simo, molto lontana dai reality che hanno consolidato la sua popolarità.

Il ritorno al calcio di Simona Ventura

Solo commenti entusiasti per Simona Ventura e il suo ritorno al mondo del calcio: come un fiume, i complimenti inondano il profilo Instagram della conduttrice. Sembra che la ruota sia ritornata a girare per Super Simo, che grazie a Stasera tutto è possibile tornerà sul piccolo schermo a distanza di poco più di 24 ore dal suo debutto con La Domenica Ventura. Lo dimostra anche la storia d’amore che sta vivendo con Giovanni Terzi, il giornalista che presto potrebbe diventare addirittura suo marito. Dopo averlo rivelato a Storie Italiane, Simona ha trovato nel giornalista la possibilità di vivere di nuovo una favola piena di cuori rosa. Fra i punti che hanno in comune, evidenzia al settimanale Oggi, lo status di genitori separati di entrambi. Da un lato Stefano Bettarini, padre dei figli della conduttrice, dall’altra l’ex moglie di Terzi. “Io e Giovanni siamo uguali, uniti da una storia simile“, sottolinea infatti la Ventura. Senza considerare quella complicità che permette ai due di comprendersi al volo, quella “grande affinità elettiva” che li ha uniti fin dai primi istanti. La Ventura e Terzi potrebbero quindi presto unire le rispettive famiglie per formarne una ancora più grande, di sicuro felice e unita.

