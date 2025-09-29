Simona Ventura e i tradimenti di Stefano Bettarini e Gian Gerolamo Carraro, la conduttrice ha ritrovato l'amore con Giovanni Terzi.

Simona Ventura farà il suo debutto stasera su Canale 5 con la messa in onda della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, sono moltissime le persone che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia. Per oltre dieci anni la nota conduttrice è stata lontana dai reality, lo scorso anno è approdata all’Isola dei famosi come opinionista e ora è impaziente di vivere questa nuova avventura.

Sarà un’edizione diversa dalle precedenti, con personaggi nip che hanno interessanti storie da raccontare e Simona Ventura è davvero felice di accompagnarli in questo loro percorso. Nel corso della sua carriera sono tanti i traguardi che è riuscita a raggiungere con il suo impegno e le sue capacità professionali, infatti continua ad essere un personaggio televisivo molto amato e seguito. Spesso è finita anche al centro del gossip per via della sua sfera personale, oggi è molto felice con il marito Giovanni Terzi ma in passato è stata legata sentimentalmente ad altri noti personaggi e le sue storie d’amore sono state molto chiacchierate.

Dopo i tradimenti di Stefano Bettarini e la relazione con Carraro Simona Ventura ha ritrovato l’amore con Giovanni Terzi

L’amata conduttrice e Stefano Bettarini si sono conosciuti nel 1996 e la loro è stata una storia d’amore molto importante, due anni dopo sono convolati a nozze e nello stesso anno è nato il figlio Niccolò. Nel 2000 è nato Giacomo, il loro secondo figlio, ma quattro anni hanno vissuto una forte crisi che li ha spinti a separarsi. I rumors parlavano di tradimenti, in passato la conduttrice ha ammesso di aver tradito il marito una sola volta, lui invece lo ha fatto molte volte e lei prima dell’addio definitivo lo aveva perdonato più volte.

Dopo la fine del suo matrimonio Simona Ventura ha avuto una relazione con Gian Gerolamo Carraro, sono stati insieme circa otto anni e sembravano davvero felici. Sembra che la loro storia d’amore giunse al capolinea a causa di un tradimento di lui, un anno dopo lei confermò la loro rottura e senza giri di parole disse che la storia con Laura Moretti era iniziata già da tempo e che si sarebbero risparmiati molti fastidi se lui lo avesse ammesso subito. Nel 2019 la conduttrice del Grande Fratello ha ritrovato l’amore con Giovanni Terzi, i due si sono conosciuti grazie ad alcuni loro amici in comune durante una cena e tra loro scattò subito la scintilla. Il giornalista le ha fatto una romantica proposta di matrimonio nel 2023 nello studio di Ballando con le stelle e sono convolati a nozze l’anno dopo al Grand Hotel di Rimini.