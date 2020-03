Simona Ventura/ “Il Coronavirus ci farà capire che forse stavamo correndo troppo”

Simona Ventura parlerà stamane a Storie Italiane, su Rai Uno. La nota conduttrice sarà in collegamento via Skype con Eleonora Daniele, l’unico modo attualmente possibile per fare le interviste, evitando che gli ospiti si spostino dalla propria abitazione. La Ventura è uscita allo scoperto negli scorsi giorni spiegando come sta cercando di superare queste lunghe giornate noiose in casa, impossibilitati ad uscire per seguire le misure restrittive del governo. “In famiglia ognuno ha la propria “postazione di lavoro” – le parole della Ventura, ricordiamo, compagna del giornalista Giovanni Terzi – sono riuscita persino a mettere a posto il guardaroba. Questo momento ci servirà per capire che, forse, stavamo correndo troppo: ricordo quando non c’erano i cellulari e vivevamo con i nonni e sapevamo apprezzare anche la noia”.

SIMONA VENTURA: SETTIMANA VENTURA SOSPESO O CANCELLATO?

La Ventura ha rivolto il proprio pensiero anche a coloro che in questi giorni stanno combattendo contro il covid-19, ma anche a chi è in prima fila questa emergenza: “Il mio pensiero è rivolto a chi sta male, ai medici e gli infermieri, e a chi non può lavorare e non sa cosa succederà: i negozianti, gli albergatori, le partite Iva, le piccole e medie imprese che sono il tessuto produttivo del nostro Paese e che pagheranno un prezzo alla crisi”. Chissà che a Storie Italiane non si parli anche della decisione della Rai di cancellare il programma “Settimana Ventura”, come svelato dal portale Blogo. Non è ben chiaro se il suo show sia stato cancellato definitivamente o solamente in maniera temporanea, dopo la decisione della rete ammiraglia di rivedere tutti i palinsesti per l’emergenza. Negli scorsi giorni, il programma della Ventura era finito nell’occhio del ciclone dopo che era andato in onda l’oroscopo sul coronavirus, che aveva fatto storcere il naso ai più. Se si è trattato solo di una sospensione, oppure, di una cancellazione definitiva, lo scopriremo ad inizio aprile.



