Simona Ventura svela che il suo Grande Fratello sarà leggero spiegando quale spettacolo vuole dare alla gente.

Dopo aver condotto per anni l’Isola dei Famosi di cui, successivamente è stata anche concorrente, Simona Ventura è pronta a conquistare il pubblico di canale 5 come conduttrice del Grande Fratello. Nelle precedenti edizioni, sono state raccontate storie toccanti, sono nate storie d’amore, amicizie ma non sono mancate le discussioni e gli scontri. Per il suo Grande Fratello, Simona Ventura spera che tutto nasca in modo spontaneo affidandosi a concorrenti che non sono nip e a cui chiede di essere naturali anche nelle dinamiche che andranno a creare.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello? Simona Ventura svela tutto/ "Avrete delle sorprese"

In ogni caso, la Ventura assicura che con il suo Grande Fratello ci sarà “l’evasione perché sarà anche leggero. Voglio che la gente che ci guarda si rilassi”, ha spiegato sulle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 24 settembre 2025.

Simona Ventura: “La mia vita come un reality”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Simona Ventura ha anche parlato della sua vita che può essere definita un reality. “La mia vita è sempre un reality, con tante prova da superare, baci di Giuda e persone che non sono come vogliono apparire. Ho ricevuto diverse nomination ma sono quella che vedi: se non mi piaci lo capisci subito, si vede dalla faccia e questo non posso cambiarlo a 60 anni”, spiega la conduttrice.

Grande Fratello, salta la partecipazione di un concorrente già annunciato?/ Indiscrezione choc: chi è

Simona Ventura, poi, sottolinea che in studio è esattamente come è a casa e che, avendo sempre visto i reality, è pronta a chiedere ai concorrenti ciò che da spettatrice vorrebbe sapere. “I reality devono essere tali fino in fondo. Mi piace mettere un occhio nella serratura, ho uno sguardo da voyeur (ride, ndr)”, conclude.