Simona Ventura in vacanza “al verde”/ Foto in costume e novità su Giovanni Terzi…

Simona Ventura fa impazzire il web. La conduttrice sta trascorrendo qualche giorno di vacanza assieme al suo futuro marito Giovanni Terzi e su Instagram ha postato alcune immagini di questi giorni spensierati. È però l’ultima ad aver scatenato i commenti di tanti follower. SuperSimo si mostra in costume da bagno intero verde e in ottima forma e accompagna lo scatto ad una didascalia simpatica: “Sono in… ma anche un po’ al… VERDE”. Parole che qualcuno ha commentato con simpatia, altri un po’ polemicamente. “Se tu sei al verde io sono alla canna del gas!” ha risposto una utente; “Tu al verde? Impossibile”, ha scritto qualcun altro. Piccoli commenti critici a parte, per la Ventura sono arrivati tantissimi complimenti dei fan che l’hanno trovata serena oltre che in splendida forma.

Simona Ventura e i progetti estivi con Giovanni Terzi

Proprio delle sue vacanze estive, Simona Ventura ne ha parlato in un’intervista rilasciata a corriereromagna.it. La conduttrice ha raccontato che: “io e Giovanni festeggeremo il Ferragosto a Rimini con tutta la nostra famiglia. Saremo in 16, una cosa davvero eccezionale.” E ancora: “sempre in quegli undici giorni prenderemo parte anche a questo evento, “La terrazza della dolce vita”, nato proprio per sostenere la famiglia Batani, che da tanti anni gestisce il Grand Hotel.” Così la conduttrice ha elogiato la location: “Meriterebbe di ricevere tantissime medaglie, perché in un periodo complesso come questo sono riusciti a mantenere aperti tutti gli hotel che hanno in gestione, garantendo un posto di lavoro a centinaia di persone che a causa del Covid rischiavano di perderlo”.





