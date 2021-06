Simona Ventura insultata per il selfie senza trucco/ La fidanzata di Bettarini sbotta

Simona Ventura pubblica una foto su Instagram in cui si mostra senza trucco scatenando la reazione degli haters che, sotto il post, hanno lasciato tantissimi commenti negativi. A difendere la conduttrice, oltre ai fans, è stata anche Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini che, di fronte ai commenti infelici degli haters, ha perso la pazienza difendendo l’ex moglie dell’attuale compagno. “Buondì a tutti voi! Oggi ci provo… Appena sveglia, sempre con il sorriso”, ha scritto la Ventura pubblicando un selfie scattato appena sveglie e ricevendo i complimenti del fidanzato Giovanni Terzi. Tra i tanti complimenti, però, non sono mancati i commenti degli haters. “Orrende quelle sopracciglia. Si è completamente rovinata con quei ritocchi orrendi”; “Orrenda tutta, con quelle mascelle rigonfiate”, sono alcuni dei commenti che hanno scatenato la pronta reazione di Nicoletta Larini.

Nicoletta Larini difende Simona Ventura

Nicoletta Larini non ci sta e, di fronte ai commenti degli haters sotto la foto di Simona Ventura, sbotta e difende pubblicamente l’ex moglie di Stefano Bettarini. “Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno. Imparate l’educazione, quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete”, scrive la Larini che, con Simona Ventura, ha condiviso l’avventura a Temptation Island Vip. All’epoca, infatti, la Ventura era conduttrice e lei partecipava come concorrente insieme a Bettarini.

