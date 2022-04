Simona Ventura “Isola dei Famosi discorso chiuso”/ “Ilary Blasi e Alfonso Signorini…”

Simona Ventura su Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi

Simona Ventura si complimenta con Alfonso Signorini per la conduzione del Grande Fratello Vip. La conduttrice è esperta di reality visto che è stata la prima donna a condurre “L’Isola dei Famosi”. In un’intervista al Fatto Quotidiano, Simona Ventura ha fatto un bilancio dei reality commentando il loro stato di salute: “I reality stanno bene. Il riciclo dei personaggi è anche fisiologico, dopo vent’anni di Grande Fratello e Isola dei Famosi quelli che volevano farlo lo hanno fatto. È difficile trovare nomi importanti e inediti”. Simona Ventura è dell’idea che i reality abbiano ancora una vita lunga. Infatti la conduttrice ha portato l’esempio di Alfonso Signorini che ha saputo gestire un’edizione lunga sei mesi: “Il Grande Fratello quest’anno è andato benissimo durando ben sei mesi. Alfonso è stato bravissimo a gestire le dinamiche interne, ha saputo cogliere le sfumature”.

Simona Ventura ha poi parlato dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. La conduttrice ha rivelato che non tornerebbe mai a condurre quel reality anche se si è trattato di una bella esperienza: “Se mi piacerebbe tornare a condurlo? Per me è un discorso chiuso, non tornerei. Non per presunzione ma perché è stato così bello vivere quegli anni, l’ho fatto al massimo ed è stato eccezionale. Sono cambiata anch’io e forse non lo farei come prima”. Sull’attuale edizione dell’Isola dei Famosi, la Ventura ha sentenziato: “Come se la cava Ilary Blasi? Direi bene, gli ascolti sono buoni. Quest’anno hanno messo in ordine alcune cose e il cast mi sembra forte”.

Simona Ventura, la frecciata a Manuel Agnelli

Simona Ventura è attualmente impegnata nella conduzione del programma “Ultima Fermata” in onda su Canale 5. La conduttrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in merito alle notizie che erano circolate nelle ultime settimane sui bassi ascolti registrati dal programma. Secondo la conduttrice, il programma avrebbe bisogno di maggiore rodaggio: “Come tutti i titoli nuovi ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato. E’ un esperimento, un test fatto direttamente in onda. Ringrazio Maria per avermi chiamata e sono grata a Ultima Fermata per avermi permesso di lavorare di nuovo insieme. Come sono grata alla Rai per avermi dato l’ok e a Mediaset per avermi dato fiducia sperimentando”.

Intanto, Simona Ventura nella stessa intervista al Fatto Quotidiano ha lanciato una frecciatina a Manuel Agnelli. In una puntata della Confessione di Peter Gomez, il cantante aveva definito la Ventura come la peggior giudice di X Factor di tutti i tempi. Simona Ventura però ha replicato: “X Factor non è arrivato a fine corsa, penso però ci sia stato un solo errore: lo hanno reso escludente. Era un programma per tutti, le canzoni ora non si conoscono ma credo sia una scelta di Sky. Ha perso il suo lato pop, è sbagliato perché si cerca una popstar. Manuel Agnelli? Non lo conosco neanche, non so chi sia. E’ un commento che lascia il tempo che trova, lui ha avuto c*lo a trovare i Maneskin”. La conduttrice ha stroncato anche il talent che sembra aver perso lo smalto di un tempo.











