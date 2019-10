Simona Ventura/ La “Domenica Ventura” non va in onda, SuperSimo sì (Che tempo che fa)

Anche Simona Ventura sarà tra gli ospiti di Che tempo che fa, in onda nella prima serata della seconda rete di Casa Rai con Fabio Fazio. Proprio la conduttrice, sta diventando la regina assoluta di questa rete, prima con The Voice Of Italy e adesso con “La Domenica Ventura” ed a breve, con la nuova edizione de Il Collegio, ambientata negli anni ’80. Proprio oggi, il suo programma sportivo non è andato in onda: per quale motivo? L’arcano è stato ampiamente svelato dai colleghi de LaNostraTV: “Cambio di palinsesto oggi, 13 ottobre 2019, per Rai2: La Domenica Ventura, il nuovo programma calcistico condotto da Simona Ventura, non va in onda. La ragione di ciò è la sospensione del campionato di calcio per gli impegni della Nazionale. Dunque Simona con La Domenica Ventura si prende una pausa, per tornare regolarmente in video la settimana prossima”, scrive il buon Emanuele Fiocca. La trasmissione sportiva è partita ufficialmente lo scorso 15 settembre, prendendo il posto di Domenica In Famiglia, format di Michele Guardì cancellato da Carlo Freccero.

Simona Ventura ospite di Che tempo che fa

Con molta probabilità, Simona Ventura ospite di Che tempo che fa, avrà modo di parlare degli ultimi impegni lavorativi, tra soddisfazione e rinascita. Di recente, ospite in collegamento da Massimo Giletti nel corso de Non è l’Arena, è intervenuta sul caso Prati. “Pamela per me è una persona speciale”, ha affermato la SuperSimo Nazionale. “Lei mi aveva parlato di questo suo amore. Voleva che io fossi la sua testimone. Le ho detto che con Amici e Temptation Island Vip forse non ci sarei stata”. Poi le nozze non si sono mai celebrate, dal momento che le indagini di Dagospia hanno scoperto che il promesso sposo della showgirl sarda, tale Mark Caltagirone, era un personaggio completamente inventato. “Non ho mai creduto nella sua malafede – ha continuato Simona Ventura – Ho creduto molto alla sua buona fede. Quando ho visto il programma della Sciarelli ho capito che esisteva un sistema di questo tipo”. “La Perricciolo e la Michelazzo mi avevano contattato perché volevano che io facessi dei post su Instagram. Io ho passato tutto ad Alberto che lavora con me. Mi hanno contattato quando ero in un momento particolare, quando mi ero lasciata con il mio compagno con il quale sono stata 8 anni (Gerò Carraro, ndr). È stato un caso? Non saprei. Io penso che Pamela debba circondarsi di donne che amano le donne”.

