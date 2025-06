Simona Ventura torna a Mediaset? Il sospetto dopo Citofonare Rai

Simona Ventura sta vivendo un ritorno a Mediaset in grande stile con l’Isola dei Famosi 2025, con un ritorno al passato che potrebbe averla ingolosita non poco. Del resto lei come poche altre era la regina di Canale 5 e non solo, nonchè colei che aveva riportato in auge l’Isola diventando la conduttrice più amata in assoluto. Proprio per questo motivo la Ventura è estremamente richiesta da tutte le emittenti visto anche il successo di Citofonare Rai2 con la presunta vendetta Rai e Che Tempo che Fa con Fabio Fazio.

“Qualche dubbio si nutre ancora sulla cancellazione di Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura. Considerati i nomi in ballo, non è ancora detta l’ultima parola”. Queste le parole di Davide Maggio che ha ipotizzato la chiusura del programma con le due conduttrici. Ad intervenire è stato poi anche il marito Giovanni Terzi che ha insinuato un sospetto che ha fatto impazzire i fan. Andiamo a scoprire cos’ha dichiarato dopo la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025: sua moglie tornerà davvero a Mediaset?

Simona Ventura, Giovanni Terzi svela tutto: “Cosa le dicono tutti a Mediaset“

“Simona è trattata da Mediaset come una regina“, ha detto Giovanni Terzi, sottolineando come tutti sono estremamente affezionati a sua moglie. “Andrea Giudici, Giorgio Restelli e un numero non ben identificato di persone passano dal camerino esordendo, praticamente tutti, con la stessa parola: Bentornata“, ha dichiarato. Non solo, Super Simo si è dimostrata – sempre secondo il marito giornalista – incredibilmente contenta e fiera dell’accoglienza dimostratale dai fan e considera L’isola qualcosa che le aveva dato tantissimo negli anni passati, una sua creatura che le ha lasciato bellissimi ricordi. “Io sono seduto fuori dal camerino e vedo un gran viavai di persone“, continua.

Da qui, l’ipotesi dei fan di un ritorno in toto di Simona Ventura all’Isola dei Famosi 2025, che dopo questo exploit insieme a Veronica Gentili potrebbe davvero tornare a far parte di Casa Mediaset. E voi cosa ne pensate? La rivedremo presto su questi schermi?